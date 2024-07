Filhos de Eliana roubam a cena no Domingão com Huck: 'Fofos!'

Eliana recebe homenagem dos filhos, Arthur e Manuela, no Domingão com Huck e fica emocionada. Na web, os fãs ficam encantados com as crianças

A apresentadora Eliana foi homenagem no programa Domingão com Huck, da Globo, durante um intervalo da grande final da Dança dos Famosos. Na atração, o apresentador Luciano Huck exibiu um vídeo com a história da comunicadora na TV e também na vida pessoal. Tanto que os filhos dela, Arthur e Manuela, apareceram para encerrarem a homenagem com chave de ouro e roubaram a cena.

No vídeo da homenagem, o público ouviu a voz do filho mais velho da loira, Arthur, narrando a trajetória da mãe em sua vida profissional e pessoal. Logo depois, ele e a irmã, Manuela, surgiram na telinha para mandarem beijos para a mãe e dizer que a amam.

No palco, Eliana ficou emocionada com a aparição dos herdeiros. "Filho, que orgulho de você, meu filho. Eles estão de férias e a mamãe está aqui trabalhando”, disse ela ao vivo.

Enquanto isso, os telespectadores ficaram encantados com a aparição das crianças na Globo e fizeram comentários no X, antigo Twitter. “Os filhos da Eliana são muito fofos”, disse um fã. “Queridos demais”, afirmou outro. “Filhos da Eliana entregando carisma e dicção impecável”, declarou mais um.

Filhos de Eliana no Domingão com Huck - Foto: Reprodução / Globo

Look Eliana para a Dança dos Famosos

A apresentadora Eliana fez sua primeira aparição ao vivo na Globo desde que assinou o contrato para ser estrela da emissora. Neste domingo, 7, ela esteve no posto de jurada na grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Lá, a loira surgiu belíssima e magérrima.

Para a noite especial, a comunicadora apostou em um conjunto de blusa cropped de manga comprida e com detalhes brilhantes na gola e uma saia branca justíssima ao corpo. O modelito poderoso destacou as curvas perfeitas da loira e também sua cinturinha fina.

Eliana assinou contrato com a Globo há poucos dias, logo depois de sair do SBT, no qual ficou por 15 anos. Ela vai comandar as próximas temporadas dos programas Saia Justa, do GNT, e The Masked Singer Brasil, da Globo.