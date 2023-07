Quem é o marido de Mara Maravilha? Cantor, Gabriel Torres é 21 anos mais novo

Junto de Mara Maravilha desde 2016, Gabriel Torres se tornou assunto nesta semana devido à sua sexualidade

O cantor Gabriel Torres, marido de Mara Maravilha, se tornou assunto nesta semana após se tornar alvo de boatos em relação à sua sexualidade. Os dois estão juntos desde 2016 e, na época em que assumiram a relação, a artista chegou a ser criticada já que o músico é 21 anos mais novo. Saiba a seguir quem é o marido da ex-integrante da Turma do Balão Mágico.

Ator e apresentador, o marido de Mara Maravilha acumula pouco mais de 100 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Na rede, ele costuma compartilhar cliques exibindo seus looks e momentos no trabalho —atualmente, ele trabalha como jurado do programa de talentos Canta Comigo, exibido pela RecordTV.

Mara Maravilha e Gabriel assumiram publicamente o namoro em 2016, um ano após a cantora terminar seu casamento com Augusto Vicente. Cinco anos depois, em 2021, eles oficializaram a união e a artista aproveitou para lançar dois singles, além de revelar o desejo de adotar novamente outra criança.

No ano de 2020, eles adotaram o pequeno Miguel Benjamin. Apesar de os dois serem bastante ativo nas redes sociais, o casal opta por não exibir o rosto do filho e o deixar longe dos holofotes. Em sua última publicação ao lado do filho, Gabriel celebrava o Natal em 2022 e desejou tempos "esperançosos e de atitudes" aos seus seguidores.

Nesta quarta-feira, 19, o casal foi ao programa Fofocalizando para rebater boatos sobre a sexualidade do cantor. "Com relação a minha opção sexual, que eu sempre tive muito bem claro na minha vida e que eu respeito muito a opção sexual de cada um. Mas colocavam às vezes de uma forma errada, que eu fosse algo que eu não sou", disse ele.

CONFIRA FOTOS DE MARA MARAVILHA E SEU MARIDO, GABRIEL TORRES: