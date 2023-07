Mara Maravilha sofre com sequelas de doença há mais de dois anos; entenda

Mara Maravilha teve alta nesta terça-feira, 11, e decidiu não compartilhar qual foi o seu diagnóstico após a realização de diversos exames

Mara Maravilha (55) sofre com sequelas de uma doença há mais de dois anos. Ela foi internada em um hospital em São Paulo e compartilhou detalhes dos resultados de seus exames pelas redes sociais. A apresentadora, que teve alta na manhã desta terça-feira, 11, refletiu sobre os laudos positivos e negativos. Ela foi diagnosticada com Covid-19 em 2020 e em 2021 e já falou que desde que contraiu a doença sente diversas dores.

A famosa estaria sofrendo de sequelas da Covid-19 e passando por uma avaliação de médicos."Eles disseram que é uma sequela do Covid-19 que ela teve duas vezes, em 2020 e em 2021. As dores que ela sentiam eram tão fortes que a obrigavam a tomar remédios diariamente ao acordar. Ela está muito abalada emocionalmente, com saudades do filho, Miguel Benjamin, de 5 anos. Mas, graças a Deus, não é nada grave", explicou seu assessor.

Através das redes sociais, Mara Maravilha contou que decidiu fazer os exames para entender melhor o que está acontecendo com o seu corpo após a doença. "Depois da Covid, eu continuei tendo muita dor de cabeça e tomando medicação. Essas medicações pegaram meu estômago e sobrecarregaram outros órgãos do meu corpo. E eu fugindo assim, sabe? Fugindo de médico e de hospital", afirmou ela.

"Já tive notícias boas, uma não tão boa. Mas nada que abale. Quero dizer para vocês que têm que passar por essa situação e que, de repente, recebem laudos muito tristes, que abalam. Que essas pessoas, que tenham que receber essas notícias, que elas olhem para Deus. Não se entreguem, não se deixem levar pela voz do desânimo. Não se abalem", completou.

MARA MARAVILHA RECEBEU CRÍTICAS APÓS ALTA

Após dias internada e uma bateria de exames, ela deixou o hospital e foi para a casa. Mara Maravilha recebeu críticas por esconder o diagnóstico médico sobre sua saúde."Estive internada para tratamento cujo diagnóstico considero reservado. Seguirei em acompanhamento ambulatorial e fiquem despreocupados, pois estou sendo assistida com os tratamentos estabelecidos pelos profissionais", declarou a apresentadora.

Entretanto, alguns seguidores não gostaram de sua postura e chegaram a dizer que ela queria chamar a atenção. "Vive querendo chamar atenção e vive escondendo tudo também, essa conta não fecha. Escolha uma vida e seja feliz com ela, agora desse jeito fica difícil e fazendo o povo de besta", disparou um internauta. Contudo, alguns fãs saíram em defesa de Mara. "Porque as pessoas querem tanto saber diagnóstico, o importante não é a pessoa estar bem?".