Virginia Fonseca nota mudança em terceira gravidez: 'Chega doer'

Grávida de um menino, Virginia Fonseca nota sensação diferente em terceira gestação e compartilha intimidade com os seguidores

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou com os internautas uma sensação diferente que está sentindo na terceira gestação. Grávida de um menino, que se chamará, José Leonardo, a famosa contou que ele tem sido diferente das meninas em sua barriga.

Isso porque, segundo a esposa do cantor Zé Felipe, o menino parece se mexer muito mais enquanto Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um ano, eram mais tranquilas e não chutavam tanto a mamãe a ponto até de doer.

"Sinto que ele mexe mais que as Marias... chega a doer algumas vezes", riu sobre até incomodar de tanto que o pequeno não fica quieto dentro da barriga.

Nos últimos dias, a apresentadora do SBT contou que está de 20 semanas ao postar fotos de um ensaio sem roupa. Virginia Fonseca ainda encantou ao exibir a reação da primogênita ao ver o irmãozinho barriga.

Para quem não sabe, o nome de José Leonardo é em homenagem ao pai do Zé Felipe, o cantor Leonardo, que é dono da fazenda onde o chá revelação foi feito. Anteriormente, os papais já haviam expressado a vontade de dar o nome de José caso fosse um menino, em combinação com o nome de suas filhas, que se chamam Maria.

Virginia e Zé Felipe fazem 1ª atividade com a filha na escola

Após fazer uma série de gravações de seu programa no SBT, em São Paulo, Virginia Fonseca marcou presença com Zé Felipe na primeira atividade com os pais na escolinha da filha mais velha, a pequena Maria Alice, de dois anos.

Na sexta-feira, 26, os papais, que levam uma rotina agitada e cheia de trabalhos, pararam tudo para curtirem o momento especial com a herdeira. Os registros encantadores e cheios de amor foram publicados na rede social. Cheia de charme, a primogênita roubou a cena com seu look e realizando o trabalhinho escolar.