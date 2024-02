Saiba o nome do terceiro filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Após revelar o sexo do bebê em um lindo chá revelação, Zé Felipe e Virginia Fonseca contam qual será o nome de seu terceiro filho; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão esperando por um menino! Na tarde desta terça-feira, 20, o casa, que já é pai de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, realizaram um chá revelação para seu terceiro bebê e revelaram que finalmente terão um José entre seus herdeiros.

A revelação foi feita ao vivo no Instagram da empresária, que mostrou todos os detalhes da celebração com seus seguidores. Após as luzes do local mudarem para azul, o casal finalizou a transmissão nas redes sociais com o nome do bebê.

"Vem José Leonardo!", gritou Virginia e Zé Felipe ao se despedirem de seus fãs. O nome vem em homenagem ao pai do cantor, Leonardo, que é dono da fazenda onde o chá revelação foi feito. Anteriormente, os dois já haviam expressado sua vontade de dar o nome de José caso fosse um menino, em combinação com o nome de suas filhas, que se chamam Maria.

"Tô muito feliz! Eu jurava que ia ser outra Maria", confessou Virginia, enquanto comemorava com seu marido. "Eu achava que era José, porque eu sonhei", disse Zé Felipe, que já havia sonhado com a gravidez da esposa antes. "Mas aí agora enquanto a gente estava se arrumando, ele disse: 'Eu acho que é oura Maria'. E eu falei: 'Também acho'. E é José!", contou a loira.

Por fim, Virginia ainda compartilhou um vídeo do local da festa todo azul e celebrou mais uma vez seu menino. "Nosso José Leonardo. Que venha com saúde meu amor! Sua família já te ama e te queria MUITOOOOO", escreveu ela.

Foto: Reprodução / Instagram

O chá revelação do terceiro filho de Virginia e Zé Felipe

Zé Felipe e Virginia Fonseca revelaram que estão a espera de um menino através de uma live no Instagram. Para a surpresa, eles reuniram sua família e amigos próximos na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, onde realizaram uma breve missa na capela do local.

Em seguida, eles reuniram seus convidados em uma estrutura externa, que foi decorada com balões e flores brancas. Ao finalmente revelarem que estão a espera de um menino, eles trocaram todas as luzes por azuis e soltaram confetes.

