José ou Maria? Virginia Fonseca e Zé Felipe revelam o sexo de seu terceiro filho em festa luxuosa na fazenda da família; saiba o resultado!

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe já sabem o sexo de seu terceiro filho! Nesta terça-feira, 20, o casal realizou um chá revelação na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, para contar a todos que estão a espera de um menino!

Por meio de uma live realizada no Instagram de Virginia, os dois decidiram revelar a novidade ao vivo para todos os seus seguidores. A transmissão iniciou com uma missa, realizada na capela da fazenda escolhida para o evento. Na cerimônia, eles contaram com um padre para abençoar a gravidez.

Em seguida, o casal e seus convidados seguiram para o lado de fora da capela, onde foi montado um grande palco para fazer a grande revelação. Para contar o sexo, a família puxou uma contagem regressiva e, ao final, todas as luzes se tornaram azuis. Eles também soltaram confete e fumaça azul para comemorar a vinda de seu menino.

Para a ocasião, o casal combinou looks brancos, assim como os outros convidados. Zé Felipe surgiu de bermuda e camiseta de crochê. Já Virginia também escolheu o crochê, em um lindo conjunto de saia longa e regata.

O local foi decorado com lanternas flutuantes, além de flores, bexigas brancas, e dois letreiros, escritos 'Boy' e 'Girl', ou 'Menino' e 'Menina', em português. A área externa ainda contou com uma grande mesa de jantar, onde todos os convidados se reuniram para celebrar a vinda do terceiro bebê da família.

Virginia Fonseca e Zé Felipe já são pais de duas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano, que também combinaram os looks com seus pais para a ocasião. A revelação da gravidez aconteceu em 17 de janeiro, onde o casal contou a novidade com um álbum de fotos em família nas redes sociais.

Confira os registros do chá revelação:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca passou por perrengue horas antes da revelação

Pouco antes da hora do chá revelação de seu terceiro filho, Virginia Fonseca contou que passou por um perrengue. Mais cedo nesta terça-feira, 20, a influenciadora digital apareceu em suas redes sociais para contar que a Fazenda Talismã, onde aconteceu a revelação, estava sem energia elétrica.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a esposa de Zé Felipe apareceu se arrumando para o evento e contou o que havia acontecido para seus seguidores. "Bom, era só isso que nos faltava. A energia caiu", disse Virginia, desesperada com o ocorrido.

A empresária também contou que esse não foi o único perrengue. "Eu fui me arrumar lá no nosso quarto, meu e do Zé, e não tem internet lá. Fui tomar banho, não tinha água quente", relatou a loira.