Virginia Fonseca passa por perrengue horas antes de chá revelação

Se preparando para o chá revelação de seu terceiro filho, Virginia Fonseca passa por perrengue no local do evento horas antes da festa

A influenciadora digital Virginia Fonseca irá revelar o sexo de seu terceiro filho no fim da tarde desta terça-feira, 20. No entanto, ela está passando por um grande perrengue horas antes do evento acontecer. Em suas redes sociais, ela revelou que a Fazenda Talismã, de seu sogro Leonardo, está sem energia elétrica.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a esposa de Zé Felipe apareceu se arrumando para o evento e contou o que havia acontecido para seus seguidores. "Bom, era só isso que nos faltava. A energia caiu", disse Virginia, desesperada com o ocorrido.

A empresária também contou que esse não foi o único perrengue. "Eu fui me arrumar lá no nosso quarto, meu e do Zé, e não tem internet lá. Fui tomar banho, não tinha água quente", relatou a loira. Seu amigo, o influenciador Lucas Guedes, logo brincou com a situação. "Sabe o que é isso? Menino", disse ele, supondo o sexo do bebê.

Foto: Reprodução / Instagram

O chá revelação do terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe será transmitido a partir das 18h em uma live nas redes sociais do casal. Os dois já são papais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

Virginia e Zé Felipe mostram bastidores do chá revelação

Na última terça-feira, Virginia Fonseca e Zé Felipe mostrou os bastidores da organização do chá revelação de seu terceiro filho. A festa acontecerá na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, e contará com um enorme palco em frente a uma capela do local

No Instagram, o casal posou junto da construção do palco e apareceram agarradinhos para a câmera. Na legenda, eles contaram o quanto estão ansiosos. "E por cá já estamos todos ansiosos!!!! Amanhã 18h30 iremos saber se nosso baby3 é menino ou menina. Escolhemos o melhor lugar do mundo pra essa revelação e decidimos fazer uma live pra vocês descobrirem juntos conosco se é JOSÉ OU MARIA, amanhã 18h30, aqui no insta mesmo!!! Toda honra e glória a Deus. Pais de 3", escreveu Virginia.