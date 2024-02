Virginia e Zé Felipe mostram bastidores do chá revelação de seu 3º filho

Preparando o chá revelação de seu terceiro filho, Virginia Fonseca e Zé Felipe mostram os bastidores da organização do evento; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão preparando o chá revelação de seu terceiro filho, que acontecerá na próxima terça-feira, 20. Em suas redes sociais, o casal mostrou os bastidores da organização da festa.

Mais cedo em seu canal do YouTube, a mamãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor revelou alguns detalhes sobre a festa, que acontecerá na Fazenda Talismã, do seu sogro, Leonardo. Já em seu Instagram, ela mostrou alguns detalhes da construção do evento.

Em frente a capela da fazenda, o casal posou na construção de um palco, onde acontecerá a revelação. Eles apareceram juntinhos, enquanto se beijavam para a câmera. "E por cá já estamos todos ansiosos!!!! Amanhã 18h30 iremos saber se nosso baby3 é menino ou menina. Escolhemos o melhor lugar do mundo pra essa revelação e decidimos fazer uma live pra vocês descobrirem juntos conosco se é JOSÉ OU MARIA, amanhã 18h30, aqui no insta mesmo!!! Toda honra e glória a Deus. Pais de 3", escreveu Virginia na legenda da publicação.

A festa irá ocorrer logo após o exame de sexagem fetal de Virginia, que acontecerá nesta segunda-feira, 19. Em seu vídeo do YouTube, ela contou mais detalhes da festa."As cores serão tradicionais, rosa e azul. Acho que fica menos confuso, ainda mais que minha família tem bastante pessoas mais velhas. Acho que isso de verde e roxo ia confundir, ia ser muita novidade. Então vou optar pelo tradicional, que não tem erro", declarou ela no registro.

Virginia Fonseca mostra evolução da barriguinha

No último dia 15, Virginia Fonseca mostrou a evolução de sua barriga durante a gestação de seu terceiro filho. Em suas redes sociais, a esposa de Zé Felipe apareceu de cropped e exibiu sua silhueta em frente ao espelho de seu closet. "Barriguinha à mostra e bora trabaiá", escreveu na imagem.

