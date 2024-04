Confira o 'cabelo maluco' dos famosos em primeiro dia de festa de Lua Di Felice

Celebrando seu aniversário, Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, tem 'cabelo maluco' como tema de primeiro dia de festa; confira o look dos famosos!

As celebrações do primeiro aniversário de Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, se iniciara nesta sexta-feira, 12. Com três dias de comemorações, a pequena iniciou com uma festa do 'Cabelo Maluco', onde todos os convidados foram incentivados a fazer criações mirabolantes com seu cabelo para entrar na brincadeira.

Para a ocasião, a aniversariante e seus pais combinara com o tema da decoração da festa, inspirada em Alice no País das Maravilhas. Lua apareceu como Alice, Viih Tube como Rainha Vermelha e Eliezer como Chapeleiro Maluco. E diversos famosos também entraram na onda da família!

A cantora Pocah apareceu com dois coques em seu cabelo, finalizado com embalagens de bala. Ela esteve na companhia de sua filha, Vitória, de 8 anos, que apostou em maria chiquinhas e um lindo ursinho de pelúcia no cabelo.

O influenciador digital Álvaro decidiu se inspirar no BBB 24 para a ocasião! O famoso usou frutas para criar o seu look e posou com um cacho de bananas na cabeça para as fotos da festa. Seus amigos Gkay e Lucas Rangel também arrasaram na escolha. Juntos, eles apareceram com perucas rosa e azul, respectivamente, e ficaram unidos por uma trança, que usava os dois cabelos. O namorado de Rangel, Lucas Bley, apareceu com Stitch, do filme 'Lilo e Stitch', em seu cabelo, que foi pintado de azul.

O ex-BBB Caio Afiune compareceu com sua esposa, Waleria Motta, e filhas para a festa. O agricultor apostou em cabelos super coloridos e espetados, enquanto o resto de sua família escolheu as marias chiquinhas, além de muitas cores e acessórios como pompons, para compor o visual.

O ator Julio Rocha e sua esposa Karoline Kleine também apareceram com a família completa. Os dois estavam na companhia de seus filhos: José, de 4 anos, Eduardo, de 3, e Sarah, de 3 meses. Os garotos também escolheram as mechas coloridas, enquanto as garotas apostaram em acessórios como fivelas, estrelas e laços.

A influenciadora digital Sammy Sampaio também apareceu acompanhada de seu filho, Jake, de 3 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Pyong Lee. Para a ocasião, ela escolheu o básico e posou sorridente apenas com um bonequinho na cabeça. Já seu filho apareceu com as madeixas amarelas e o personagem Pikachu, de 'Pokémon', em seu cabelo.

Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões apareceram na companhia de seu filho, Theo, de 1 ano, e arrasaram no visual. A famosa apostou em bexigas para compor o seu coque, enquanto seu marido escolheu o cabelo verde com flores para imitar um jardim. Seu herdeiro apareceu com cabelo azul e pequenos planetas para representar o espaço.

A vencedora de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, apareceu acompanhada de sua filha Isabella, de 11 anos, e causou com sua escolha. Ambas apostaram em uma armação no cabelo, que formavam corações e estrelas em sua cabeça.

Os ex-peões Biel e Tays Reis também foram na companhia de sua filha, Pietra, de 1 ano, para a festa. O cantor apostou em cabelos espetados rosa, enquanto as meninas surgiram com lindas borboletas e flores em sua cabeça.

Já a influenciadora digital e empresária Francyne Elhke chamou a atenção com sua enorme produção para o evento. Com um grande cabelão, a morena deixou seus cachos bem altos em um coque enorme, decorado com pequenos laços rosas.

A celebração do aniversário de Lua Di Felice acontecerá durante todo o final de semana em um resort no interior de São Paulo. Alguns convidados vão ficar hospedados no local e poderão aproveitar uma programação de atividades, que tem até shows de Larissa Manoela e Lucas Netto.