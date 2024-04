Adriane Galisteu representa Brasil em Hollywood e homenageia estrela internacional

Apresentadora, Adriane Galisteu comparecerá ao AFI Life Achievement Award Gala Tribute e ainda planejará segunda temporada da série Barras Invisíveis

Com viagem marcada para Los Angeles, nos Estados Unidos, Adriane Galisteu (51) irá representar o Brasil no evento AFI Life Achievement Award Gala Tribute, em que irá se juntar à Hollywood para homenagear a estrela internacional Nicole Kidman (56) no sábado, 27.

De acordo com informações compartilhadas com exclusividade com a CARAS Brasil, Adriane Galisteu foi convidada pela NBCUniversal para o evento de gala , e ainda irá aproveitar a viagem para planejar a segunda temporada da série nacional Barras Invisíveis.

A apresentadora é um dos nomes brasileiros que passará pelo tapete vermelho do evento e ainda estará presente no jantar de gala. A cerimônia, realizada pelo American Film Institute (AFI), costuma reunir anualmente grandes artistas.

Leia também: Saiba o que Adriane Galisteu ganhou de aniversário do seu marido

Anos antes da participação de Adriane Galisteu, outras brasileiras já representaram o Brasil. Nomes como Isis Valverde, Taís Araújo, Hebe Camargo e Sônia Braga já prestigiaram o evento em outras edições.

De volta ao Brasil, a série Barras Invisíveis tem previsão de estrear em agosto deste ano, na plataforma de streaming Universal+. O programa trará o dia a dia da artista na vida pessoal e profissional da apresentadora, mostrando as "barras" por ela vividas.

Recentemente, a apresentadora comemorou seus 51 anos em grande estilo. No dia 18 de abril, ela reuniu amigos e familiares em um jantar em São Paulo e posou ao lado do filho, Vittorio, do marido, Alexandre Iódice, da mãe, Dona Emma, e do sogro, Valdemar Iódice.

Durante o evento, a artista ganhou um presente luxuoso do marido. O empresário entregou para Galisteu uma bolsa da grife Yves Saint Laurent, chamada de Icare Mate Tote Bag, que é avaliada em R$ 35 mil. O filho do casal presenteou a mãe com uma joia.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ADRIANE GALISTEU NO INSTAGRAM: