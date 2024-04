Saiba o que Adriane Galisteu ganhou de aniversário do seu marido

Adriane Galisteu reúne a família em jantar para celebrar seu aniversário de 51 anos e o marido dela dá presente de luxo para a amada

A apresentadora Adriane Galisteu comemorou o seu aniversário de 51 anos em grande estilo. Ela reuniu sua família para um jantar especial na noite de quinta-feira, 18, em São Paulo.

A estrela posou ao lado do filho, Vittorio, do marido, Alexandre Iódice, da mãe, Dona Emma, e do sofro, Valdemar Iódice.

Durante o evento, ela ganhou um presentão do marido. Alexandre presenteou a amada com uma bolsa da grife Yves Saint Laurent, chamada de Icare Mate Tote Bag, que é avaliada em R$ 35 mil. Por sua vez, o filho deles, Vittorio, presenteou a mãe com uma joia.

Adriane Galisteu refletiu sobre a nova idade

A apresentadora Adriane Galisteu está em festa nesta quinta-feira, 18. Isso porque ela acaba de completar 51 anos de vida. Para celebrar a data especial, ela fez um ensaio fotográfico com direito a bolo e bexigas e falou sobre a nova idade.

Na legenda do post, ela refletiu sobre o passar do tempo em sua vida. "Quando eu era mais nova, imaginava que envelhecer necessariamente me faria mudar em vários sentidos: ter o cabelo curto, deixar de fazer muitas coisas que eu gostava, usar roupas mais sóbrias e ter um ritmo de vida mais lento. Que a gente muda, realmente é verdade! Mas pra melhor! Ok, tem coisas que não são tão boas assim, mas juro que dá pra tirar onda, viu?", disse ela.

E completou: "Hoje, olho no espelho e amo o que eu vejo, me sinto mais dona de mim, cheia de amor pra me dar , aprendi a dar importância ao que realmente importa, sigo confiante no que faço e no que ainda serei capaz de fazer, porque, independentemente da minha idade, sei que posso continuar sonhando e realizando sem largar a minha mão! A idade sempre vai chegar. O que você pode e deve mudar é a forma como você vai chegar até ela… eu escolhi chegar aos meus 51 anos assim: sorrindo para a vida e esperando que ela continue sorrindo de volta para mim! Obrigada Senhor por tudo e tanto! Muito obrigada a todos que fazem os meus dias serem mais felizes!!!".