Gabriel Chalita recebe Renato Aragão e amigos para confraternização

O escritor Gabriel Chalita organizou uma confraternização para receber o humorista Renato Aragão e vários amigos para celebrar o sucesso do musical Adorável Trapalhão, que está em cartaz em São Paulo.

O evento contou com a presença de Renato, da esposa dele, Lilian Aragão, da filha caçula, Livian Aragão, da cantora Luiza Possi, do cantor e ator Tiago Abravanel, e vários outros artistas.

“Essa semana tive a honra de receber em casa o grande Renato Aragão, sua mulher, Lilian, sua filha, Livian, e amigos incríveis do musical Adorável Trapalhão. O protagonista Rafael Aragão e o elenco incrível. O diretor Zé Possi, o coreógrafo Alonso Barros, a autora Marilia Toledo, a produtora Renata Alvim… Além de muitos amigos amados. Como é bom celebrar a amizade, a arte e a vida”, disse Chalita em um post no Instagram.

