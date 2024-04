Bolo de aniversário da filha de Carol Celico e Kaká rouba a cena

Filha de Carol Celico e Kaká, Isabella comemorou seu aniversário de 13 anos com festa luxuosa e o bolo diferentão chamou a atenção

A empresária Carol Celico celebrou o aniversário de sua filha, Isabella, fruto do antigo casamento com o jogador de futebol Kaká, em grande estilo. A menina ganhou uma festa luxuosa na noite de sábado e o bolo de aniversário chamou a atenção.

Nas redes sociais, a mãe coruja mostrou as fotos da celebração, que aconteceu em um jardim iluminado e com decoração em tons de prata e branco. Inclusive, o bolo teve um formato diferente.

Isabella escolheu um bolo feito com várias bolas prateadas e douradas, que formavam um estilo de cone. No topo, eles colocaram uma vela simples e o bolo foi servido em uma bandeja de prata .

Na legenda do post com as fotos, Celico se declarou para a herdeira. "Parabéns para a menina mais linda, alegre, esperta, alto astral, amorosa, companheira, amiga, e melhor filha do mundo que já existiu! Filha, tanto orgulho de quem você se torna a cada dia! Parabéns, parabéns, parabéns! Te amo muito!", declarou.

Vale lembrar que Carol Celico teve dois filhos com Kaká: Luca e Isabella. Agora, ela espera o nascimento do terceiro filho, fruto do atual casamento com o empresário Eduardo Scarpa.

Bolo de aniversário de Isabella, filha de Carol Celico e Kaká - Foto: Reprodução / Instagram

Kaká falou sobre o aniversário da filha

O ex-jogador de futebol Kaká usou as redes sociais para celebrar a vida de sua filha mais velha, Isabella, que completou 13 anos nesta terça-feira, 23. Fruto de seu antigo casamento com a empresária e influenciadora digital Carol Celico, a adolescente ganhou uma declaração emocionante do pai orgulhoso em seu dia especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-atleta postou uma foto em que aparece abraçado com a herdeira. Na legenda, Kaká parabenizou a menina, que coincidentemente nasceu apenas um dia após seu aniversário: “24/04. Hoje é o dia da minha Bella. Eu oro pra que você possa crescer no conhecimento de Jesus”, ele iniciou.

“Tendo sabedoria e entendimento da vontade do Pai, e possa desfrutar do inexplicável amor de Deus. Parabéns!! Feliz aniversário!! Te amo minha filha!!”, Kaká celebrou a data especial. Nos comentários, a jovem recebeu muitas mensagens de felicitações e também muitos elogios sobre a semelhança física impressionante com seu pai.