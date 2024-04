Junior comemora seus 40 anos em festa com amigos e família

O cantor e músico Junior celebrou seu aniversário de 40 anos em festa badalada na cidade de São Paulo. Veja as fotos dos looks dos convidados

O cantor e músico Junior completou 40 anos de idade! Ele comemorou a nota idade na madrugada desta quinta-feira, 11, em uma casa noturna na cidade de São Paulo com a presença de amigos e familiares.

Entre os convidados estavam a irmã dele, Sandy, o pai e a mãe, Xororó e Noely, a esposa, Mônica Benini, o ex-cunhado, Lucas Lima, e os amigos, como Fábio Porchat e Romulo Estrela.

No evento, os looks pretos roubaram a cena. Sandy apostou em um modelito rendado e com transparência. Por sua vez, Lucas Lima e Noely também apareceram com looks completamente pretos. Enquanto isso, o cantor Xororó apostou em uma jaqueta vermelha.

Na mesma noite do seu aniversário, Junior lançou a sua nova música, chamada Seus Planos, que faz parte da segunda parte do projeto de lançamento de sua carreira, o Solo. A música já está disponível nas plataformas digitais e ganhará um clipe ainda nesta quinta-feira, 11.

Junior fala sobre preservar a imagem dos filhos

No podcast Quem Pode, Pod, Junior contou sobre a decisão de preservar a imagem dos filhos e não mostrar os rostos deles nas fotos. Ele contou que não gosta de mostrar os rostos dos herdeiros para que eles possam ter uma vida mais normal que for possível. Porém, ele garantiu que os herdeiros sabem que nasceram em uma família famosa.

"Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão [de ser exposto] desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto mesmo. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal se eu puder proporcionar isso para eles. Já não é uma vida normal, né? O pai é famoso, mamãe também é famosa, Dinda, Dindo, os avós…”, contou ele.

Inclusive, ele contou que os filhos têm a musicalidade dentro deles, mas que não pressiona as crianças para seguirem o caminho da música. "Otto é musical, mas ele deu uma desencanada. Ele era viciado em bateria, guitarrinha, hoje em dia ele canta, ele fica cantarolando, mas deu uma largada. E eu não fico botando pilha. A música é muito presente na casa. A Lara fica o tempo todo dançando. Eu sento no piano e ela quer tocar. Não tenho nenhuma expectativa com isso”, contou.