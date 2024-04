Sandy presta bela homenagem para Junior: "Merece tudo de melhor no mundo"

O cantor Junior Lima completou 40 anos nesta quinta-feira (11) e ganhou uma bela homenagem de sua irmã, Sandy, nas redes sociais

Sandy usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para seu irmão, Junior Lima, que completa 40 anos de vida nesta quinta-feira, 11.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou três registros: a primeira foto o aniversariante aparece sozinho. Na segunda, os dois surgem juntos. Depois, ela dividiu um trecho da música Seus Planos, que faz parte do projeto solo de Junior.

"Hoje é niver desse cara que é um dos meus maiores motivos de orgulho nessa vida. Não consigo colocar em palavras o quanto eu amo e o quanto ele merece tudo de melhor no mundo. (Aliás, às vezes eu acho que é o mundo que não merece ele). E hoje ele tá lançando mais uma parte desse trabalho incrível que ele vem fazendo e tá SENSACIONAL", disse a artista no começo da homenagem.

Sandy completou o texto falando tudo o que deseja ao irmão. "Ju, que você voe até suas asas tocarem o céu. Que você brilhe como o sol que você é na vida de quem te cerca e te ama. E que você seja tudo e apenas o que VOCÊ quiser. De novo: TE AMO!", declarou ela.

Mais cedo, Junior recebeu uma homenagem especial do pai, o cantor Xororó. "Meu menino hoje completa 40 anos! E eu aqui, sem conseguir expressar o tamanho que esse menino, Homem, Filho, Irmão, Marido, Pai e melhor Amigo! Filho, tempo, quanto mais o tempo passa, mais aumenta o orgulho e admiração que eu sinto por você! Te amo demais! Feliz aniversário!", disse ele.

Confira a publicação:

Junior comemora seus 40 anos em festa com amigos e família

O cantor e músico Junior completou 40 anos de idade! Ele comemorou a nota idade na madrugada desta quinta-feira, 11, em uma casa noturna na cidade de São Paulo com a presença de amigos e familiares. Entre os convidados estavam a irmã dele, Sandy, o pai e a mãe, Xororó e Noely, a esposa, Mônica Benini, o ex-cunhado, Lucas Lima, e os amigos, como Fábio Porchat e Romulo Estrela.

No evento, os looks pretos roubaram a cena. Sandy apostou em um modelito rendado e com transparência. Por sua vez, Lucas Lima e Noely também apareceram com looks completamente pretos. Enquanto isso, o cantor Xororó apostou em uma jaqueta vermelha. Na mesma noite do seu aniversário, Junior lançou a sua nova música, chamada Seus Planos, que faz parte da segunda parte do projeto de lançamento de sua carreira, o Solo. Confira as fotos!