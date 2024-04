Sophie Charlotte chegou a expor crises com Daniel de Oliveira antes do divórcio

Antes de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira anunciarem a separação, a atriz revelou detalhes dos altos e baixos do casamento; relembre

Na última segunda-feira, 29, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira surpreenderam ao anunciar sua separação após oito anos juntos. No entanto, a atriz já havia compartilhado anteriormente que seu casamento enfrentou alguns altos e baixos e chegou a detalhar algumas das dificuldades em uma entrevista no ano passado.

Em conversa com o jornal O Globo, Sophie abriu o coração sobre seu relacionamento e admitiu que eles enfrentavam algumas ‘questões’: 'Depois deste tempo todo, o mais legal é desdobrar os vínculos que temos. Daniel é meu parceiro amoroso, pai do Otto, pai dos meninos, meu roomate. São muitas relações e cada uma delas tem suas questões', contou.

Sem entrar em detalhes, a atriz alemã revelou que o casal já enfrentou dificuldades intensas no passado, mas naquela época conseguiram superar as adversidades: "No decorrer da vida, é necessário entender qual precisa de ajustes. Já passamos por crises brabas, mas faz parte", Sophie detalhou os altos e baixos comuns na relação.

Na mesma entrevista, a atriz explicou que o casamento enfrentava desafios como qualquer outro, mas enfatizou que, no final das contas, o mais importante era que permanecessem juntos: “O entendimento do desejo é uma dinâmica de espaço e tempo. Há momentos de aproximação, outros de afastamento. O importante é se escutar, manter a admiração e a vontade de estar perto”, ela contou.

Vale lembrar que Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se conheceram nos bastidores do remake da novela ‘O Rebu’, na Globo, em 2014. No ano seguinte, eles ficaram noivos depois que o ator pediu a mão da amada durante o chá de bebê de um amigo. Após quase dois anos de namoro, Sophie subiu ao altar e disse o tão sonhado sim para Daniel em 2015.

Na época do casamento, a atriz já estava grávida de seu primeiro e único filho com o ator, o pequeno Otto. Além do caçula, Daniel também é pai de Raul e Moisés, frutos do antigo relacionamento com a Vanessa Giácomo. Agora, a separação com Sophie foi confirmada pela assessoria de imprensa ao site da Quem. No entanto, eles decidiram não revelar detalhes sobre o término neste momento.

