Lucas é recebido por alunos em sua antiga escola após BBB 24: ‘Calabreso’

Tio Calabreso! Lucas Henrique é recebido com carinho por alunos ao visitar a escola onde lecionava antes de ficar confinado no BBB 24

Na última segunda-feira, 29, Lucas Henrique, o Buda, decidiu fazer uma visita à escola para matar um pouco da saudade da sala de aula. Embora tenha deixado claro que não planeja voltar a lecionar, o professor de educação física fez questão de encontrar seus antigos alunos. Ao pisar no colégio, o ‘Tio Calabreso’ foi recebido com carinho pelas crianças.

Após sua saída do Big Brother Brasil 24, Lucas estava preocupado com o risco de ser 'cancelado' devido às polêmicas durante o jogo, além das questões envolvendo sua ex-esposa, Camila Moura. No entanto, ao deixar o programa, o professor foi acolhido pelos colegas de confinamento e também contou com uma recepção calorosa de seus alunos.

Assim que avistaram o antigo professor, as crianças correram para abraçá-lo no pátio do colégio. Elas também mostraram que acompanharam sua trajetória no reality show ao receber o capoeirista profissional aos gritos de ‘Calma, Calabreso’, que virou seu apelido depois de uma discussão com o campeão do programa, Davi.

Em suas redes sociais, Lucas se emocionou ao compartilhar o momento e também recebeu muitos elogios dos seguidores pela atitude: “Se os alunos tiveram essa recepção é porque ele era bom como professor”, disse uma admiradora. “Ele teve seus erros, mas parece ser uma boa pessoa”, disse outra. “Talvez aí estava o maior prêmio”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Lucas enfrentou uma situação delicada ao ser eliminado do programa. Isso porque sua esposa, Camila, decidiu colocar um ponto final no casamento e expor a situação na internet depois que ele tentou flertar com outra participante, a assistente social Giovanna Pitel, durante seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

Na sequência, Camila conquistou um número impressionante de seguidores em suas redes sociais e superou até alguns participantes do programa global. Após anunciar seu divórcio, a professora abraçou as oportunidades e se transformou em uma influenciadora digital, inclusive, recentemente ela celebrou um marco impressionante em seu perfil.

Através dos stories, Camila comemorou depois de atingir um bilhão de impressões em sua conta: “Tô muito feliz, meu Deus, tu és maravilhoso! Vocês tem noção que eu alcancei a marca de 1 bilhão de impressões?”, ela celebrou a conquista. Enquanto isso, Lucas desabafou sobre a falta de trabalhos e as dívidas fora do confinamento.

No último domingo, 28, Camila Moura marcou presença em mais um evento como influenciadora digital. No entanto, a ex-professora acabou chamando atenção por um motivo inusitado: ela foi fotografada usando uma camiseta com uma mensagem estampada, que foi apontada como uma indireta para seu ex-marido, Lucas Henrique, o Buda do BBB 24.