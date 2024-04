Junior ganha homenagem emocionante do pai, Xororó: 'Orgulho e admiração'

Pai de Junior, o cantor Xororó celebrou o aniversário de 40 anos de vida do filho através de uma homenagem bastante especial

Dia de festa! O cantor e músico Junior Lima está completando 40 anos de vida nesta quinta-feira, 11, e ganhou uma linda homenagem do pai, o cantor Xororó. Através das redes sociais, a dupla sertaneja de Chitãozinho reuniu alguns registros especiais do herdeiro e emocionou ao falar sobre o amor que sente por ele.

No carrossel de imagens publicadas por Xororó, ele destacou duas fotos onde surge abraçado com Junior, além de mais três registros do cantor ainda pequeno tocando bateria e em cima do palco ao lado da irmã, Sandy.

"Meu menino hoje completa 40 anos! E eu aqui, sem conseguir expressar o tamanho que esse menino, Homem, Filho, Irmão, Marido, Pai e melhor Amigo! Filho, tempo, quanto mais o tempo passa, mais aumenta o orgulho e admiração que eu sinto por você! Te amo demais! Feliz aniversário!", declarou o artista na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos famosos também aproveitaram o momento e parabenizaram Junior Lima por mais um aniversário. "Viva! Parabéns para o seu grande menino! Amo sua família, e o Junior é reflexo daquilo que você é… te admiro muito, e não é diferente com o seu filho!", escreveu o cantor Luciano Camargo.

"Viva Juninho", disse a cantora Ivete Sangalo. "Que Deus abençoe o seu menino e o nosso ídolo, sempre. Viva, Jú", se derreteu uma fã.

Durante a madrugada, o aniversariante reuniu familiares e amigos para celebrar a chegada dos 40 anos em grande estilo em uma casa noturna na cidade de São Paulo. Entre os convidados estavam a irmã dele, Sandy, o pai e a mãe, Xororó e Noely, a esposa, Mônica Benini, o ex-cunhado, Lucas Lima, Fábio Porchat e Romulo Estrela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xororó (@xororooficial)

Filhos de Junior impressionam em rara aparição com o pai

O cantor e músico Junior agitou as redes sociais ao abrir um álbum de fotos de uma viagem em família nesta sexta-feira, 26. Discretíssimo sobre sua vida pessoal, ele impressionou ao compartilhar alguns cliques ao lado da esposa, a influenciadora Mônica Benini, e de seus dois filhos, Otto, que está com seis anos, e Lara, de dois aninhos.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Junior compartilhou as fotos especiais da viagem com destino ao México. Para a capa do álbum, o músico escolheu uma foto posando sozinho, mas na sequência, o irmão de Sandy incluiu diversos cliques raros em que aparece aproveitando os dias de descanso ao lado de suas duas crianças. Confira!