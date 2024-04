Sophie Charlotte ganha festa surpresa após anunciar divórcio com Daniel de Oliveira

Após revelar sua separação com Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte recebe festa surpresa de amigos, familiares e ex-marido em seu aniversário

Na última segunda-feira, 29, Sophie Charlotte tornou público seu divórcio com Daniel de Oliveira. No entanto, ao contrário do que se poderia esperar, a data não foi marcada por tristeza. Em meio ao momento delicado, a atriz celebrou seus 35 anos e foi surpreendida por uma festa de aniversário organizada por familiares eamigos, que contou com a presença de seu ex-marido.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Sophie compartilhou alguns registros de sua noite especial. Ao chegar em casa, ela encontrou uma recepção especial preparada em sua sala com velas, flores, muitos docinhos, além de dois bolos especiais e um quadro com uma foto de seu herdeiro, Otto, fruto do antigo casamento com o ator.

Nos registros, a artista aparece emocionada com a surpresa especial e fez questão de legendar com agradecimentos: “Minha festa surpresa!”, ela escreveu em um clique exibindo a decoração. “Tão bom”, disse em outra imagem cantando parabéns ao lado de familiares e amigos próximos. Vale mencionar que Daniel não figurou entre as fotos, mas compartilhou registros da celebração em suas rede sociais.

A história de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira:

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se conheceram nos bastidores do remake da novela ‘O Rebu’, na Globo, em 2014. No ano seguinte, eles ficaram noivos depois que o ator pediu a mão da amada durante o chá de bebê de um amigo. Após quase dois anos de namoro, Sophie subiu ao altar e disse o tão sonhado sim para Daniel em uma cerimônia para 250 convidados no final de 2015.

Na época do casamento, a atriz já estava grávida de seu primeiro e único filho com o ator, o pequeno Otto. Além do caçula, Daniel também é pai de Raul e Moisés, frutos do antigo relacionamento com a Vanessa Giácomo. Agora, a separação com Sophie foi confirmada pela assessoria de imprensa ao site da Quem. No entanto, eles decidiram não revelar detalhes sobre o término neste momento.

Apesar da discrição sobre a separação, a atriz já havia compartilhado anteriormente que seu casamento enfrentou alguns altos e baixos e chegou a detalhar algumas dificuldades em uma entrevista no ano passado. Em conversa com o jornal O Globo, Sophie abriu o coração sobre seu relacionamento e admitiu que eles enfrentavam ‘questões’; entenda!