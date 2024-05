Bianca Bin impressiona com declaração para Sérgio Guizé: ‘Pai dos meus filhos’

Vem bebê aí? Bianca Bin celebra aniversário com declaração apaixonada e surpreende ao revelar desejo aumentar a família com Sérgio Guizé

Nesta terça-feira, 14, Sérgio Guizé completou 44 anos e recebeu uma declaração de sua esposa, Bianca Bin, nas redes sociais. Além de chamar atenção pela homenagem apaixonada, a atriz, que costuma ser mais discreta, também surpreendeu ao revelar o desejo de aumentar a família depois de se referir ao marido como "pai dos seus filhos".

Através de seu perfil no Instagram, Bianca abriu um pequeno álbum com dois cliques ao lado do amado e aproveitou a legenda para se declarar. Logo de cara, ela revelou o plano para o futuro: “Hoje é dia desse cara incrível que escolhi pra caminhar do meu lado e ser o pai dos meus filhos. Meu melhor amigo e grande amor”, iniciou a homenagem para Guizé.

Na sequência, Bianca continuou a exaltar o marido: “Sergião, sabemos que a vida é desafio, mas viver ao seu lado me traz inspiração, fé, alegria, força e coragem. Você é imensidão, meu bem, é céu azul. Meu orgulho, é amor puro! Que seu ano novo te traga muita saúde e toda a sorte de caminhos abertos. Você merece o melhor!!!”, se derreteu.

“Sou grata ao universo, criador de tudo o que há pela sua existência e por esse nosso grande encontro. Você me ensina, acolhe, diverte, nutre e encanta diariamente. Quero te ver num feliz 44!!! Viva!!! Conta comigo, coração. Sigamos. Deixe aqui seus parabéns por esse grande ator e ser humano ímpar, Sergião merece”, Bin finalizou a homenagem apaixonada.

Nos comentários, o casal recebeu muitos elogios e animou os seguidores com a possibilidade de terem filhos. Vale lembrar que Bianca e Sérgio engataram o namoro depois de se conheceram nos bastidores de uma novela da Globo, em novembro de 2017. O casal oficializou a união com uma cerimônia no civil em maio de 2018.

Antes de se relacionar com o ator, Bianca foi casada com o fotógrafo Pedro Brandão entre 2012 e 2017. Na época, a atriz chegou a revelar seu desejo de ter uma família grande, incluindo a possibilidade de adotar crianças, com pelo menos cinco filhos. Depois do casamento, Guizé também falou sobre a vontade de ter filhos com a artista.

Em 2022, Sérgio declarou que estavam esperando uma pausa no trabalho para aumentar a família: Queremos aumentar a família, mas temos que trabalhar. Temos filmes para o ano que vem. Depois desse momento, a gente vai dar uma parada e curtir a nossa vida. Acho que temos que ter um tempo para cuidar da família”, disse ao O Globo.

