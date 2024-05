Flávia Alessandra se declara ao comemorar aniversário de Otaviano Costa

A atriz Flávia Alessandra escreveu uma bela homenagem para o marido, o ator e apresentador Otaviano Costa, que completou 51 anos

Flávia Alessandra usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o marido, o ator e apresentador Otaviano Costa. Para comemorar os 51 anos de vida do amado, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos do aniversariante em família e se declarou.

"Para o amor da minha vida que chegou tão rápido que nem me dei conta que era um amor antigo. Ele chora fácil, se emociona fácil, faz amigos fácil, mas não é pra qualquer um. Pai das nossas filhotas e avô dos nossos pets, filhão e maridão", começou a artista, mãe de Giulia e Olivia.

E completou: "Meu companheiro, meu ataque de riso e bobeirol, minha memória e preguiça. Feliz 51 meu amor. Dono de boas ideias… e olha que isso não é publi. Meu sonhador e realizador! Te amo amor público amor. Daqui até o infinito", completou a homenagem.

Além de Flávia, Otaviano também recebeu uma linda homenagem da enteada, Giulia Costa. Ela resgatou algumas fotos antigas com o padrasto e o parabenizou. "[...] Você me ensina todos os dias a levantar e ser minha melhor versão, você me ensina a correr atrás dos meus sonhos, mas o mais importante pra nunca perder a alegria de viver e nunca esquecer meu(s) propósito(s). É admirável a sua paixão pela comunicação, pelo criar, você é um verdadeiro CRIADOR...", disse ela em um trecho do post.

Confira:

