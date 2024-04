Como foi o casamento de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira? Relembre detalhes

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira anunciaram o divórcio nesta segunda-feira, 29; relembre como eles se conheceram e detalhes do casamento

Nesta segunda-feira, 29, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira surpreenderam ao anunciarem o fim do casamento após oito anos juntos. Discretos quanto aos detalhes do término, a decisão reacendeu a curiosidade dos fãs sobre o relacionamento. Vamos relembrar a história deles e como foi a cerimônia que oficializou a união entre os atores:

A história de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira:

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se conheceram nos bastidores do remake da novela ‘O Rebu’, na Globo, em 2014. No ano seguinte, eles ficaram noivos depois que o ator pediu a mão da amada durante o chá de bebê de um amigo. Após quase dois anos de namoro, Sophie subiu ao altar e disse o tão sonhado sim para Daniel.

O casamento aconteceu em uma cerimônia religiosa e intimista ao ar livre, realizada em uma paróquia de Niterói, no Rio de Janeiro, em 6 de dezembro de 2015. Na época, a atriz já estava grávida de seu primeiro e único filho com o ator, o pequeno Otto, e por isso, é possível notar uma barriguinha discreta apontando em seu vestido.

Inclusive, vale destacar que Sophie marcou presença na cerimônia usando um modelo clássico com véu, grinalda e rendas francesas. Sorridente, apareceu realizada em seu casamento, que reuniu 250 convidados, como a ex-mulher do ator, Vanessa Giácomo, além de amigos próximos como Fiorella Mattheis, Nathalia Dill, Bruna Marquezine e Letícia Colin.

Na época do casório, Sophie falou sobre a união e também sobre a chegada de seu primeiro herdeiro: “Estar casada, para mim, significa um compromisso. Casamento é um plano de vida. Sempre quis casar de véu e grinalda. Sempre chorei em casamentos. Acho lindo demais”, ela se emocionou ao celebrar a nova etapa em sua vida pessoal.

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira enfrentavam rumores:

O casamento da atriz Sophie Charlotte com o ator Daniel de Oliveira chegou ao fim. Os dois ficaram juntos por oito anos e tiveram apenas um filho, o pequeno Otto. A separação foi confirmada nesta segunda-feira, 29, pela assessoria de imprensa deles ao site da Quem. No entanto, eles preferiram não revelar detalhes sobre o término no momento.

Os rumores sobre o fim do casamento surgiram após uma mensagem de Daniel no aniversário de Sophie, quando ele falou do relacionamento deles no passado. Isso porque ele se referiu à atriz no passado: “Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante”, disse o ator; confira a mensagem.