Jojo Todynho rebate críticas após internautas descobrirem que ela fuma

'É um problema meu', disse Jojo Todynho; cantora fez um desabafo após ser condenada por ser fumante mesmo indo à igreja evangélica

Nesta segunda-feira, 20, Jojo Todynho foi às suas redes sociais rebater críticas de seus seguidores após ser condenada por seguidores que descobriram que ela é fumante. Os apontamentos aconteceram principalmente pelo fato da cantora frequentar a igreja evangélica. Nos stories do Instagram, ela fez um desabafo no qual enfatizou que não se incomoda com a opinião alheia.

"Quero deixar um recado aqui para o povo que estava no direct querendo me pregar moralidade. Gente, deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu, entendeu? Você faz da sua vida o que você quer e deixa eu fazer da minha vida que eu quero, tá bom?", disparou a funkeira.

Apesar de não ser vista fumando, a ex-fazendeira afirmou que nunca escondeu o hábito: "'Ah, porque você tocou meu nome de Deus e está fumando cigarro.' Amor, o que importa é a sinceridade do meu coração e o meu preço eu vou pagar com Deus, não é com você, então você cuida da sua vida e eu cuido da minha e assim seremos felizes. Nunca escondi", declarou.

"Tem gente que não bebe, que não fuma e faz coisa até que o diabo duvida, então deixa que uma hora eu paro. Quando vai ser? Não sei, mas uma hora eu paro de fumar e uma hora eu paro de beber, vou vivendo meu processo", disse Jojo, que vive uma fase fitness após realizar uma cirurgia bariátrica, disse que está nos seus planos parar de fumar e de consumir bebidas alcoólicas.

Por fim, a cantora falou sobre sua relação com a igreja. "Estou indo, no meu processo. Eu vou fazer tudo no meu processo, eu não faço nada conforme o achismo dos outros. Isso se chama personalidade. O que as pessoas vão achar ou deixar de achar, isso aí é um problema delas. Elas que se resolvam com elas", concluiu.

