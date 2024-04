Acabou! Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se separam

Após 8 anos de relacionamento, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira colocam um ponto final no casamento. Eles tiveram um filho juntos

O casamento da atriz Sophie Charlotte com o ator Daniel de Oliveira chegou ao fim. Os dois ficaram juntos por 8 anos e tiveram um filho, Otto.

A separação foi confirmada nesta segunda-feira, 29, pela assessoria de imprensa deles ao site da Quem, mas sem revelar detalhes sobre o término.

Os rumores sobre o fim do casamento surgiram após uma mensagem de Daniel no aniversário de Sophie, quando ele falou do relacionamento deles no passado. "Comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante. Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária pro nosso Otto. Aprendi a ser um pai melhor, vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos pra vida e pro mundo… você merece seus sonhos", disse ele.

Sophie e Daniel começaram a namorar após trabalharem juntos na novela O Rebu, de 2014. Eles se casaram em 2016, quando ela já estava grávida do primeiro filho deles.

Atualmente, a atriz está no ar na novela Renascer, na qual interpreta Eliana.

Aniversário do filho de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira

Sophie Charlotte encantou os seguidores das redes sociais em março de 2024 ao mostrar as fotos da festa de aniversário do filho, Otto. O menino, fruto de seu relacionamento com o ator Daniel de Oliveira, completou oito anos, e ganhou um festão.

Bastante discreta em relação à vida pessoal, a atriz fez questão de compartilhar no feed do Instagram os detalhes da comemoração, que teve como tema o desenho 'Pokémon'. Ela também falou sobre como a celebração, que contou com a presença dos familiares e amigos, foi inesquecível.

"Otto completou 8 anos! E teve uma festa tão maneira quanto ele! Cheia de amigos e primos… uma farra! Que dia inesquecível! Viva Otto 8!", escreveu Sophie na legenda da publicação. Os fãs encheram a postagem de mensagens carinhosa. "Que alegria!! Parabéns!", disse uma seguidora. "Que coisa linda!! Parabéns, Otto", falou outra. "Que menino lindo! Parabéns e muita saúde para ele", desejou uma terceira.