Cristiano e Paula Vaccari comemoram aniversário da filha mais velha

Pietra completou sete anos nesta quarta-feira, 15, e ganhou uma bela homenagem dos papais, Cristiano e Paula Vaccari, na web

Cristiano e Paula Vaccari usaram as redes sociais para comemorar o aniversário da filha mais velha, Pietra. A menina completou sete anos de vida nesta quarta-feira, 15, e ganhou uma bela homenagem dos papais.

O cantor, que faz dupla com Zé Neto, foi o primeiro a escrever uma mensagem para a primogênita. Ele postou uma foto da menina em sua festa de aniversário e a parabenizou. "Seja sempre intensa como você é, seja sempre você. Enquanto eu respirar, lutarei pra te fazer a garota mais feliz do mundo! Deus te abençoe minha joaninha. Parabéns Pipie", escreveu o artista.

Depois foi a vez de Paula homenagear a filha. A influenciadora digital postou algumas fotos combinando o look com Pietra, e falou sobre como a chegada da menina transformou sua vida. "Meu doce, minha flor, minha menina de luz, meu primeiro amor!!."

"Filha, 7 anos se passaram, 7 anos que você transformou minha vida e me ensinou e ensina tanto. Como sou grata por ser sua mãe, por Deus ter me enviado essa menina que é luz na vida de quem passa por ela. Minha menina destemida, radical, brincalhona (igual o pai) cuidadosa, cheia de fé, de um coração enorme, brava, mandona (igual à mãe rs). Te Amo Filha, obrigada por tanto. Que Deus te abençoe e te guarde, que Nossa senhora te cubra com o manto sagrado", completou.

Cristiano e Paula, vale lembrar, também são pais de Cristianinho, de quatro anos, e Miguel, que completou 11 meses no dia 2 de maio.

Após 3ª gravidez, esposa de Cristiano choca com barriga após tratamento

A esposa de Cristiano, da dupla com Zé Neto, Paula Vaccari, impressionou ao mostrar como está sua barriga meses após o nascimento de seu terceiro filho com o sertanejo. Em sua rede social, a loira compartilhou registros exibindo a região depois de passar por um tratamento.

Ao ir fazer o procedimento estético, a mulher do cantor se gravou para mostrar um pouco do que está fazendo para tirar a flacidez da pele. Já com resultado visível, Paula chocou ao esbanjar a cinturinha em um vídeo no espelho.

"Hoje estou aqui pra minha segunda sessão de morpheus. Eu tinha contado pra vocês que a gente tinha feito, que é pra aquela flacidez da gestação, barriga e agora também que eu emagreci muito. Fui me trocar e todas as calças não serviam, caindo, maravilha", disse ela. Confira!