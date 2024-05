Virginia Fonseca revela detalhes da festa de 3 anos da filha, Maria Alice

Animada, a apresentadora Virginia Fonseca contou como será a festa de aniversário da primogênita: 'Maria Alice que escolheu'

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca está bastante ansiosa para o aniversário de 3 anos da filha mais velha, Maria Alice, que acontecerá no dia 30 de maio. Através das redes sociais, a esposa do cantor Zé Felipe revelou alguns detalhes da festa que está sendo organizada para a primogênita do casal.

Em seus stories no Instagram, Virginia publicou uma imagem do projeto idealizado especialmente para a pequena. "O tema foi Maria Alice que escolheu. O look foi Maria Alice que escolheu, só pra vocês terem uma ideia! Eu estou com uma adolescente que vai fazer três anos em casa", brincou ela.

Em seguida, a apresentadora do SBT explicou que em breve mostrará o look escolhido pela filha. "Liguei para ela de vídeo e falei 'Maria Alice o que você queria vestir?', aí ela falou, mas não vou falar para vocês agora porque deixa quando eu for mostrar para vocês o convite", disse a famosa.

Além de Maria Alice, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Flor, de 1 aninho, e José Leonardo, que ainda está sendo gerado. A influenciadora, inclusive, tem compartilhado bastante com os seguidores as fases da terceira gestação.

Recentemente, ela realizou um novo ultrassom e mostrou o quanto o marido se derreteu de amores ao ver o caçula na barriguinha. "Zezinho", escreveu Zé Felipe, revelando o apelido que deu para seu primeiro menino com a apresentadora do 'Sabadou', do SBT.

Virginia revela detalhes do aniversário da filha - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca se anima com chegada do terceiro filho

Grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca (25) não esconde a ansiedade com a chegada de José Leonardo. Mãe de Maria Alice (2) e Maria Flor (1), a influenciadora conta como irá comemorar o Dia das Mães e também reflete sobre os desafios e alegrias da maternidade.

Ao lado do marido, Zé Felipe (26), Virginia anunciou a gravidez do terceiro filho em janeiro deste ano. Agora, meses depois, ela e a família seguem na expectativa de conhecer o pequeno. "Todo mundo sabe que sou a ansiedade em pessoa", diz, em entrevista à CARAS Brasil. Confira o bate-papo completo com a influenciadora!