Gabriel Medina comemora aniversário da irmã, Sophia: "Melhor companhia"

O surfista Gabriel Medina postou uma sequência de fotos com a irmã, Sophia Medina, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Gabriel Medina encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da irmã, Sophia. A menina completou 19 anos nesta quarta-feira, 15, e o surfista fez questão de homenageá-la na web.

No seu perfil oficial no Instagram, o atleta postou várias fotos da aniversariante e a parabenizou. "Happy birthday to my sis. - Feliz aniversário, minha eterna pequena! Te amo muito, minha melhor companhia, pode ta acontecendo o que for, do seu lado tudo fica tranquilo e em paz."

E completou o texto se declarando para Sophia: "Obrigado por ser essa irmãzona! Biel te ama muito, muito, muito. Conta comigo até debaixo d’água. #19 papai do continue te abençoando muito @sophiamedina", finalizou.

Vale lembrar que Medina ficou afastado de sua mãe, Simone Medina, e do padrasto, Charles Saldanha, após uma briga familiar, mas ao que tudo indica, a paz já está selada entre eles. Em março deste ano, o surfista voltou a competir, e segundo o UOL, o padrasto do atleta foi acompanhá-lo na Austrália durante a etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe, mas não como técnico, função que exercia antes da racha familiar.

Medina surge com a mãe no Dia das Mães

Após ter ficado afastado da mãe, o surfista Gabriel Medina surgiu ao lado dela neste domingo, 12, de Dia das Mães. Em sua rede social, o atleta compartilhou diversos cliques ao lado de Simone Medina e se declarou.

Depois de polêmicas mal esclarecidas e de várias confusões em família, o jovem apareceu curtindo a data especial com a mãe. Sorrindo e recebendo carinho dela, Medina desejou um ótimo dia a ela e colocou um coração vermelho. "Feliz dia", escreveu o surfista que se afastou da família na época em que se casou com a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet. Confira!