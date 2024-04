De look de couro, Simone Mendes exibe silhueta fininha e impressiona

Arrasadora! Simone Mendes exibe cinturinha em look de couro revelador e chama a atenção em evento; veja as fotos da cantora

A cantora Simone Mendes marcou presença na coletiva de um evento no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 29, e chamou a atenção com o look escolhido para a aparição em público. Básica, mas cheia de atitude, ela se destacou com peças de couro.

Usando um body preto e uma calça, a irmã de Simaria Mendes fez pose para os fotógrafos no local e impressionou ao exibir sua cinturinha marcada na combinação bem colada ao corpo. A famosa ainda deixou os cabelos soltos.

Ainda na última semana, a artista estava com o marido, o empresário Kaká Diniz, e os filhos, Henry e Zaya, nos EUA. Apesar de ter comprado uma casa em Orlando, ela contou que precisou se hospedar em outra mansão no local e explicou o motivo.

Já no último final de semana, a cantora estava em seu sítio e um detalhe chamou a atenção: a presença de Simaria. Após o fim da dupla e alguns desentendimentos, parece que as irmãs estão se reaproximando.

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.