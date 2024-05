Luciana Gimenez impressiona com look todo transparente para passear em NY

Que look é esse? Luciana Gimenez impressiona ao apostar em peças todas transparentes para curtir passeio noturno em Nova York; veja

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção ao postar fotos de um look que usou para curtir a noite em Nova York, nos EUA. Nesta quarta-feira, 15, a famosa que está na cidade visitando seu filho mais velho, Lucas Jagger, da relação vivida com Mick Jagger, impressionou com a roupa ousada.

Usando peças pretas todas transparentes, a estrela da RedeTV! roubou a cena ao deixar suas curvas sequinhas à mostra. Além da ousadia, Gimenez esbanjou elegância e luxo ao eleger uma bolsa de grife, joias e sandálias de salto.

"NYC", escreveu ela na legenda localizando onde está viajando. Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Sempre maravilhosa", admiraram os fãs. "Espetáculo de mulher", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez estava doente e foi diagnosticada no primeiro momento com pneunomia ao surgir com uma mancha no pulmão. Depois do susto, ela contou que estava fazendo exames para saber o que realmente tinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez diz que não quer homens mais velhos

Luciana Gimenez fez revelações sobre suas preferências na hora de se relacionar. Em conversa com Carolina Ferraz em seu podcast, Bagaceira Chique, a modelo arrancou informações da atriz, mas também falou sobre sua vida pessoal.

Segundo a comandante do Superpop, após ter filhos com homens mais velhos que ela, o cantor Mick Jagger, de 80 anos, e o empresário Marcelo de Carvalho, de 62, atualmente ela prefere se relacionar com os mais novos.

"Não quero mais [velho]... Velho não vou. [Quero] novinho. Só quero um gostoso que não me encha o saco. Eu quero um gostoso, tem alguma coisa errada? E é fase, porque uma época você quer uma coisa... Eu cansei de mais velhos, porque só namorei com mais velhos, tive filhos com homens mais velhos, aí agora estou na fase dos mais novos, só não pode ser mais novo que meu filho, aí não dá. Novinho de 30, 35 anos não é baby, é um jovem homem", explicou melhor sua preferência. Leia mais aqui.