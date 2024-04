Luciana Gimenez encanta ao surgir com o filho na praia: 'Lindo como a mãe'

Ele cresceu! Luciana Gimenez encanta ao surgir com o filho mais novo, Lorenzo Gabriel, curtindo viagem à praia; beleza do menino chamou a atenção

A apresentadora Luciana Gimenez encantou ao exibir alguns registros da viagem que fez com o filho mais novo, Lorenzo Gabriel, para Trancoso, na Bahia. Curtindo o local paradisíaco em uma pousada, ela aproveitou o local para se divertir com o caçula.

Além de dar mergulhos no mar e aproveitar o local, a dupla jogou na areia e posou para os cliques. Inclusive, o menino roubou a cena com sua beleza. É bom lembrar que Lorenzo Gabriel é fruto do casamento que a famosa viveu com Marcelo de Carvalho.

"Um despejo de vídeos da minha semana de amor!", disse a artista na legenda dos cliques deslumbrantes. Nos comentários, eles receberam elogios. "Lu, esse menino vai te dar um trabalho….kkk lindo demais", falaram. "Lindo como a mãe", escreveram outros.

Luciana Gimenez relembra gravidez inesperada aos 40

Luciana Gimenez engravidou de seu segundo filho, Lorenzo, ao 40 anos, ao lado do então marido, Marcelo de Carvalho. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra a gestação inesperada e fala sobre dificuldade do ex-marido para engravidá-la: "Inacreditável".

"Eu fiquei grávida, é inacreditável. Até hoje, não sei como. Na verdade, sei como, porque estava lá [risos]. Engravidei por acaso, o Marcelo fala abertamente que ele tem uma certa dificuldade de engravidar. Aí, meu amor, o Lorenzo está com 12 anos, rolou e tudo certo", conta Luciana Gimenez.

"Ele é muito lindo. Vou falar, esse menino foi pintado à mão, passou na fila da beleza e ficou voltando, ninguém mais entrou. Ele é muito educado e querido", comenta sobre o filho ao revisitar uma das capas da CARAS com Lorenzo ainda bebê.

Luciana Gimenez também recorda o casamento com Marcelo de Carvalho, antes da chegada de seu segundo herdeiro: "Esse casamento foi belo, amei meu casamento. A gente se divertiu muito, acho que fomos os últimos a sair da festa". "Ele estava belíssimo, muito bonito. Depois disso saiu uma grande vida, um grande menino chamado Lorenzo", acrescenta a apresentadora. Os dois se casaram em 2006 em uma cerimônia discreta e repleta de famosos em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.