Junior chora ao fazer desabafo: ‘Aquilo foi me deixando mal’

Em entrevista no Conversa com Bial, Junior não segura a emoção e chora ao relembrar período difícil em sua vida

O cantor Junior participou do programa Conversa com Bial, da Globo, e relembrou um período difícil em sua vida. Ele contou que ficou perto da depressão durante a pandemia ao ter que se afastar da música quando estar com força total para iniciar sua carreira solo.

"Dei uma deprimidona no começo da pandemia. Acho que foi um salto muito grande do que vinha vivendo em 2019, um dos grandes pontos altos da minha vida. Ali comecei com a ideia de fazer meu trabalho, 'seguir carreira solo, me entendi como artista, vou me permitir, me curei'. Na hora que fui, parou tudo e 'volta aqui, se recolhe, show é a última coisa que você vai voltar a fazer'", disse ele.

E completou sobre quando recebeu a música 'Sou', um dos hits da carreira solo: "Muito sensível que sou, ligava a TV e só paulada, muita desgraça e aquilo foi me deixando mal. Fiquei muitos meses sem encostar no violão, me dói falar isso, porque essa fase foi muito ardida, não ouvia música, não tocava. Não rolava! Meu pai, esperto que é, mexeu o parafuso certo, e me mandou essa música".

Por fim, Junior ainda contou que o desejo de seguir a carreira solo no pop surgiu após a turnê Nossa História, na qual relembrou a carreira de sucesso da dupla Sandy e Junior, em 2019. "Acho que foi o momento propício. Das outras vezes que me sondaram, para mim, não fazia sentido, estava no início de algum projeto e sabia que mexer com isso seria uma coisa avassaladora na minha vida e de fato foi. Não queria que atrapalhasse os processos que estava vivendo", afirmou.

Sandy fez homenagem para Junior

Sandy usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para seu irmão, Junior Lima, que completa 40 anos de vida nesta quinta-feira, 11.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou três registros: a primeira foto o aniversariante aparece sozinho. Na segunda, os dois surgem juntos. Depois, ela dividiu um trecho da música Seus Planos, que faz parte do projeto solo de Junior.

"Hoje é niver desse cara que é um dos meus maiores motivos de orgulho nessa vida. Não consigo colocar em palavras o quanto eu amo e o quanto ele merece tudo de melhor no mundo. (Aliás, às vezes eu acho que é o mundo que não merece ele). E hoje ele tá lançando mais uma parte desse trabalho incrível que ele vem fazendo e tá SENSACIONAL", disse a artista no começo da homenagem.

Sandy completou o texto falando tudo o que deseja ao irmão. "Ju, que você voe até suas asas tocarem o céu. Que você brilhe como o sol que você é na vida de quem te cerca e te ama. E que você seja tudo e apenas o que VOCÊ quiser. De novo: TE AMO!", declarou ela.