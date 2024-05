Madonna: pai de santo faz análise sobre o sucesso da cantora

Babalorixá Paulo de Oxalá faz análise sobre o sucesso da cantora Madonna na música: ‘Sempre ser o centro das atenções'

A cantora Madonna completou 40 anos de carreira e é sucesso em todo o mundo. Com isso, o babalorixá e colunista Paulo de Oxalá fez uma análise sobre a personalidade da musa, que fez com que ela chegasse ao topo das paradas de sucesso ao longo de sua trajetória.

O babalorixá falou sobre características que a ajudaram a conquistar o sucesso. "Madonna é autoconfiante, ousada, carismática e sabe exatamente o que extrair de cada situação. Sua presença é sempre arrebatadora, pois atrai e cativa de forma natural as pessoas ao seu redor. Mesmo que ela não tivesse se tornado a cantora de sucesso que é, ela iria sempre ser o centro das atenções devido a sua energia contagiante", disse ele. Inclusive, a data de nascimento dela, 16 de agosto de 1958, é ligada a Odù Òdí Méjì, que tem ligação com Exu e Oxum Opará.

A personalidade de Madonna ainda mostra que ela gosta de ter o controle de tudo, mas está disposta a ajudar. Além disso, ela não se importa com críticas e sempre defende a bandeira da liberdade. Ela pode ser impulsiva, mas preza pela sua imagem pública.

Por fim, o sacerdote comentou que Madonna deve tomar cuidado com infecções e doenças de pele. "Ela vem de energias vitais ligadas a Òdí méjì, que movem a diva em direção ao justo e afortunado sucesso. E como Òdí méjì é ligado a Exu e a Opará, Madonna ainda tem o excêntrico talento de Exu e o envolvente fascínio de Opará", afirmou.

Cachê da Madonna

A cantora Madonna vai receber uma quantia milionária e impressionante para fazer um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 1 de maio. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o valor do cachê dela foi revelado.

A musa receberá R$ 17,075 milhões, que é o equivalente a US$ 3,3 milhões. No total, o show dela custará R$ 59.908.437,50.

Os valores foram revelados pela produtora responsável em um documento com os gastos para a vinda da cantora ao Brasil.