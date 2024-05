Giovanna Pitel abre o jogo sobre seu status de relacionamento após rumores

Acabou? Giovanna Pitel quebra o silêncio e esclarece se ainda está namorando após surgirem especulações fora do BBB 24

Na última quinta-feira, 2, Giovanna Pitel usou as redes sociais para revelar seu status de relacionamento fora do Big Brother Brasil 24. Após circularem especulações de que a assistente social estaria morando na casa de outro ex-participante do reality show, surgiram dúvidas se ela ainda estaria namorando com Weslley Toledo.

Na rede social X, o antigo Twitter, uma seguidora da alagoana perguntou sobre os rumores: “Por falar em BBB 24 alguém sabe se a Pitel largou o cônjuge? Porque eu li que ela está morando na casa do Rodriguinho, vai nos shows dele. Será que ficou solteira?”, ela perguntou sobre a amizade entre a assistente social e o pagodeiro.

Diante dos questionamentos, Pitel esclareceu que continua em um relacionamento : “Sigo com meu cônjuge em nome de Jesus”, respondeu a alagoana, que completou com um “Amém”. Vale lembrar que a ex-sister passou apenas um final de semana com o namorado na casa de seu antigo colega de confinamento e inclusive, foi recebida pela esposa dele.

Depois de cumprir a agenda de compromissos do reality show, a influenciadora digital já retornou para casa, onde mora com Weslley. O casal, que está junto há 10 anos, mantém um relacionamento aberto e muito discreto. Inclusive, recentemente Pitel revelou a reação do namorado após receber flertes de Lucas Henrique durante o programa.

“A gente conversou, e ele disse que me conhecia e que sabia o que estava acontecendo. Ele falou: "A gente se conhece há dez anos, eu sei quem você é, eu sei ao que eu assisti e sei que não era. Então nada do que me dissessem e que aparecesse na internet teria peso na nossa relação, porque eu sei quem você é", disse a assistente social.

“Ele é uma pessoa que não gosta de se expor. Minha mãe e minha irmã incentivaram ele a falar sobre, mas ele disse: "Não fui eu que escolhi estar no BBB e estar no holofotes. Foi ela que escolheu, então quando ela sair ela vai explicar o que ela sentiu"", Pitel esclareceu a reação do namorado em conversa com a Coluna Play, do Jornal O Globo.

