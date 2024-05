Monique Evans retoca harmonização facial antes de subir ao altar

Prestes a se casar, Monique Evans passa por nova harmonização facial e impressiona ao exibir o resultado em suas redes sociais

Prestes a subir ao altar com sua noiva, a DJ Caca Werneck, Monique Evans deu uma passadinha em uma clínica para aplicar alguns procedimentos estéticos e retocar sua harmonização facial. Na última quinta-feira, 2, a modelo e apresentadora compartilhou fotos do antes e depois das novas aplicações e impressionou os seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Monique compartilhou uma foto de antes e ao lado o resultado dos procedimentos em uma foto com bastante zoom. Na legenda, ela revelou que já se passaram 15 dias desde as intervenções e mencionou um problema de paralisia na região dos lábios quando era mais jovem para justificar a assimetria.

“Minha boca teve uma pequena paralisia quando eu era jovem. Por isso é um pouquinho torta”, escreveu a apresentadora, que marcou o profissional responsável pelos procedimentos. Em seu perfil, ele compartilhou alguns cliques do pós imediato da mãe de Bárbara Evans e também alguns registros mais nítidos exibindo o resultado.

Nas imagens, é possível notar que a modelo fez aplicações na região do nariz, lábios, mandíbula, sobrancelhas e no bigode chines. Além disso, sua pele aparenta estar mais firme e as ruguinhas estão suavizadas. Agora, Monique está pronta para subir ao altar e oficializar sua união após nove anos de namoro com a DJ.

Inclusive, as duas marcaram presença na festa de aniversário de André Ramos no Rio de Janeiro no último final de semana e surgiram trocando beijos apaixonados. No evento, Evans ainda comentou sobre a ansiedade para se casar pela primeira vez: "Ela é o amor da minha vida, estou contando as horas para subir ao altar”, disse.

“Apesar de já ter namorado muito e ter dois filhos, nunca me casei, vai ser a primeira vez com festa, igreja e tudo o que tenho direito", contou Monique, que é mãe de Bárbara Evans, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário José Clark, e também de Armando Aguinaga, do casamento com Pedrinho Aguinaga.

Monique Evans rebateu ataques por beijar a noiva:

No começo do ano, Monique Evans usou suas redes sociais para se manifestar após ser alvo de novos ataques homofóbicos. Tudo começou depois que a modelo compartilhou um vídeo beijando sua noiva, a DJ Cacá Werneck. A repercussão incluiu comentários ofensivos, até mesmo sobre a possível reação de seus filhos e netos.

