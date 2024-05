Bela Gil faz mudança radical no cabelo ao passar a maquininha

Tá curtíssimo! Bela Gil dá adeus ao cabelo longo e cacheado e aparece com o corte de cabelo no estilo 'joãozinho'

A apresentadora e cozinheira Bela Gil está com novo visual! Nesta quarta-feira, 15, ela revelou que fez uma mudança radical em seu cabelo. A estrela se despediu do cabelo comprido e cacheado para aderir ao corte no estilo ‘joãozinho’.

Bela passou a maquininha de corte nos fios e apareceu com o cabelo bem curtinho em novas fotos ao lado da filha nos Estados Unidos. Inclusive, ela e a filha, Flor Gil, estão com o mesmo corte de cabelo.

Nos comentários do post, os fãs aprovaram a mudança de visual de Bela. “Lindas”, disse um seguidor. “Que esplendor de beleza vocês duas”, afirmou outro. “É libertador passar a máquina no cabelo. A sensação é muito boa”, declarou mais um.

View this post on Instagram A post shared by Flor Gil (@florgildemasi)

Bela Gil falou sobre a separação

Em participação no podcast Desculpa Alguma Coisa em novembro de 2023, Bela Gil abriu o jogo sobre seu casamento com João Paulo Demasi e deu detalhes sobre a decisão de se separar do empresário. “Eu conheci ele com 15 anos. Ele estava na França fazendo mestrado, e eu fui atrás dele. Aí eu já tinha 17 anos. A nossa história é muito maravilhosa, muito linda”, começou dizendo.

“Ele é um deus grego maravilhoso, uma pessoa espetacular. Eu fui atrás dele, a gente ficou e nunca mais nos separamos. Isso durou 19 anos. Ele é uma pessoa fundamental para a minha vida, é o meu motor. Se não fosse o JP, eu não faria um terço do que fiz. Ele é essa máquina de realização”, disse.

Foi então que a filha de Gilberto Gil comentou sobre a decisão de se separar do marido: “A gente passou por um processo diferente. Eu passei por um luto dentro do casamento e ele fora. Então o tempo dos dois foi diferente. É difícil porque a gente foi criada para almejar esse lugar que a gente conquistou”.

“E largar a mão disso é uma p*t* coragem. Eu me olhava [e pensava]: “Bela, você é uma mulher bem-sucedida, profissionalmente reconhecida, tem dois filhos. Um deus grego do seu lado, parceiro, uma relação super saudável, nada tóxica’. Eu tive que ter muita coragem para falar: ‘Não é isso que eu quero’”, completou.

Ela ainda deu mais detalhes sobre a decisão de se divorciar: “Um dos motivos da separação foi a vontade de ir ao encontro de mim mesma. Eu estava com saudade de mim. Eu queria chegar em casa e não ter que compartilhar. Eu escolher o que vou comer. Foi a primeira vez na minha vida que me coloque à frente. Coloquei meus desejos, minhas vontades. Mas é difícil assumir isso”.