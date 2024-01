Simone entrega motivo do fim da dupla com Simaria: ‘Vida é puxada’

A cantora Simone Mendes relembra conversa decisiva com a irmã, Simaria, antes do anúncio do fim da dupla: ‘O ciclo se encerrou'

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.

Simone e Simaria ficam cara a cara no casamento do irmão

As cantores Simone Mendes e Simaria se reencontraram nesta quarta-feira, 29. É que as duas foram madrinhas de casamento da união do irmão, Caio Mendes, com Maiara Cardoso. Os três sempre foram muito próximos.

Essa é a primeira vez que elas são vistas em meses de afastamento, algo que se tornou mais intenso neste ano de 2023. Com looks luxuosos e poderosos, as duas posaram sorridentes e felizes ao lado do irmão que sempre trabalhou pelo bem da dupla.

Simone apostou em um vestido salmão e penteado caprichado. Simaria também, mostrando que este era o figurino escolhido para as madrinhas. Elas chegaram separadas, mas posaram coladinhas.

A dupla chegou ao fim em agosto de 2022, após 18 anos de parceria e dezenas de hits. Imediatamente, Simone Mendes estreou na carreira solo em janeiro de 2023, no programa Domingão com Huck, da TV Globo. "Ela não queria continuar cantando, está muito feliz da forma que ela está. Ela está com os filhos, que era algo que ela queria muito", disse. Já Simaria nunca retomou a carreira, mas prepara um retorno para 2024.