Simaria desabafa após vitória de Simone: "Ninguém sabe o que eu passei"

Simaria desabafa após vitória de Simone e intriga fãs nas redes sociais; ela publicou mensagem que gerou muita repercussão

A cantora Simaria pegou os seguidores de surpresa nesta quarta-feira, 20, ao publicar um desabafo em plena madrugada. Em uma frase curta, a artista mandou uma mensagem corajosa e repleta de interpretações.

"Ninguém, além de mim, sabe o que eu passei, o que senti e o quanto eu mereço ser feliz!", declarou a artista. Sem citar nomes, ela intrigou os seguidores. Isso porque a declaração aconteceu dias após a irmã Simone colecionar um dos maiores triunfos de sua carreira.

Ela venceu o Melhores do Ano do Domingão com 'Erro Gostoso', música eleita a melhor do ano pelo público. Ao receber o troféu, Simone também se emocionou e mandou um recado comovente aos fãs.

“A gente deseja ganhar, mas não espera. Torcemos para que o prêmio venha. Eu estava concorrendo com dois grandes artistas e as músicas dos meninos também foram grandes hits. Eu fico muito agradecida a Deus pela misericórdia que me alcança todos os dias e pelos fãs que Ele me deu nesse país. Eles torcem, votam e realmente vestem a camisa desse amor ‘Simone Mendes’. Eu sou só amor aos meus fãs e a toda minha equipe que escreve comigo a minha história”, afirmou ela.

Vale lembrar que dupla Simone e Simaria chegou ao fim em agosto de 2022, após 18 anos de parceria e dezenas de hits. Imediatamente, Simone Mendes estreou na carreira solo em janeiro de 2023, no programa Domingão com Huck, da TV Globo. "Ela não queria continuar cantando, está muito feliz da forma que ela está. Ela está com os filhos, que era algo que ela queria muito", disse. Já Simaria nunca retomou a carreira, mas prepara um retorno para 2024.

🧡✨ Ninguém além de mim sabe o que eu passei, o que senti e o quanto eu mereço ser feliz! pic.twitter.com/6oGeWtvXyQ — Simaria (@simaria) December 19, 2023

Simone comemora conquistas na vida pessoal

Recentemente, a cantora Simone Mendes surgiu radiante após ser reconhecida no Prêmio Multishow. Um dia após o evento, a artista postou fotos com as estatuetas e escreveu uma carta aberta falando resumidamente sobre sua trajetória de vida.

"Eu nem sei o que falar desse momento, de tudo isso que tá acontecendo na minha vida. Eu só sei agradecer a Deus por tudo, por Ele sempre estar ao meu lado em todos os momentos durante minha caminhada. Sempre passa um filme na minha cabeça a cada momento especial na minha história, onde lembro desde a minha infância escassa no garimpo com minha família sem sabermos o que tínhamos pra comer no outro dia, morando num barraco feito de lona, e hoje vivendo momentos de conquistas onde Deus me coloca mais uma vez no topo com uma família linda, fãs indescritíveis e junto com tantos outros grandes artistas da nossa música nacional", começou dizendo.