Tudo pela família! Simone e Simaria ficam cara a cara no casamento do irmão

No casamento de Caio Mendes, irmão da ex-dupla, Simone e Simaria ficam cara a cara e encerram afastamento que já durava meses

As cantores Simone Mendes e Simaria se reencontraram nesta quarta-feira, 29. É que as duas foram madrinhas de casamento da união do irmão, Caio Mendes, com Maiara Cardoso. Os três sempre foram muito próximos.

Essa é a primeira vez que elas são vistas em meses de afastamento, algo que se tornou mais intenso neste ano de 2023. Com looks luxuosos e poderosos, as duas posaram sorridentes e felizes ao lado do irmão que sempre trabalhou pelo bem da dupla.

Simone apostou em um vestido salmão e penteado caprichado. Simaria também, mostrando que este era o figurino escolhido para as madrinhas. Elas chegaram separadas, mas posaram coladinhas.

A dupla chegou ao fim em agosto de 2022, após 18 anos de parceria e dezenas de hits. Imediatamente, Simone Mendes estreou na carreira solo em janeiro de 2023, no programa Domingão com Huck, da TV Globo. "Ela não queria continuar cantando, está muito feliz da forma que ela está. Ela está com os filhos, que era algo que ela queria muito", disse. Já Simaria nunca retomou a carreira, mas prepara um retorno para 2024.

Simone comemora conquistas na vida pessoal

Recentemente, a cantora Simone Mendes surgiu radiante após ser reconhecida no Prêmio Multishow. Um dia após o evento, a artista postou fotos com as estatuetas e escreveu uma carta aberta falando resumidamente sobre sua trajetória de vida.

No texto, a famosa, que fazia dupla com Simaria Mendes, emocionou ao relembrar seu passado humilde no garimpo, quando não tinha comida e casa. Em seguida, ela falou sobre estar bem emotiva com tudo que conquistou depois de encarar uma carreira solo.

"u nem sei o que falar desse momento, de tudo isso que tá acontecendo na minha vida. Eu só sei agradecer a Deus por tudo, por Ele sempre estar ao meu lado em todos os momentos durante minha caminhada. Sempre passa um filme na minha cabeça a cada momento especial na minha história, onde lembro desde a minha infância escassa no garimpo com minha família sem sabermos o que tínhamos pra comer no outro dia, morando num barraco feito de lona, e hoje vivendo momentos de conquistas onde Deus me coloca mais uma vez no topo com uma família linda, fãs indescritíveis e junto com tantos outros grandes artistas da nossa música nacional", começou dizendo.