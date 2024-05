Beatriz Reis marca presença em gravação de DVD do Nattan: "Brasil do Brasil"

Beatriz Reis esteve na gravação de "NTTN", novo DVD de Nattanzinho, e encantou ao subir no palco ao lado do cantor; confira

Na última quarta-feira, 1, o cantor Nattanzinho gravou seu novo DVD, entitulado "NTTN", em São Paulo. Dentre muitas personalidades, quem marcou presença no evento foi Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24.

Durante apresentação da música "Tem Cabaré Essa Noite", parceria do artista com Nivaldo Marques, Nattan chamou a ex-sister para o palco em um momento descontraído. "Meu Brasil do Brasil", disse ele.

Animada, Beatriz cantou e dançou ao lado do famoso e esboçou a alegria que marcou seus dias na casa do Big Brother Brasil 24.

Beatriz Reis (@BeatrizRBrasil) marcou presença em gravação de "NTTN", novo DVD de Nattanzinho (@eusounattan), em São Paulo.



📹: Daniela Damasceno/CARAS Digital pic.twitter.com/dNGDZypZRE — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 2, 2024

Beatriz Reis impressiona ao soltar a voz fora do BBB 24

Após sua saída do Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis surpreendeu ao demonstrar seu talento para a música nesta quarta-feira, 2. Em suas redes sociais, a ex-participante do reality show revelou uma nova faceta e deixou os seguidores impressionados ao aparecer tocando sua 'viola' e soltando a voz de uma maneira totalmente diferente.

Quem acompanhou a trajetória da vendedora no programa da Globo estava acostumado com sua voz rouca e mais estridente, já que ela estava sempre empolgada. Agora, durante um momento de descontração com seus amigos à beira de uma piscina, Bia deu um show com seu violão e surpreendeu ao soltar a voz de forma mais contida.

Por meio dos stories do Instagram, Beatriz impressionou ao dividir o vídeo: "Que saudades que eu tava de tocar a minha viola”, escreveu a atriz e agora influenciadora digital. Pouco tempo depois, o registro ganhou destaque nas redes sociais, e a vendedora recebeu uma enxurrada de comentários, destacando a diferença enquanto estava confinada no reality.

“Nossa, que diferença daquela Bia do BBB, hein?”, apontou uma seguidora. “Muito diferente do BBB”, disse mais uma. “Cadê a voz de pato rouco?”, brincou mais um. "Tão diferente de quando estava no BBB”, escreveu outro. “Eita que canta. Torcia por ela no BBB”, elogiou mais uma. “Não é um personagem”, defendeu outra admiradora.