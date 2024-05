Por que Roberto Carlos consegue se manter há décadas no cenário da música brasileira?

Roberto Carlos se imortalizou como um dos principais cantores do país, relembre sua trajetória na música brasileira

É inegável que Roberto Carlos (83) é um dos maiores ícones da música brasileira, não é por acaso que ele ostenta o título de Rei. O cantor já confirmou seu império musical com diversos lançamentos de sucesso. São mais de 60 anos de uma carreira inabalável. Com isso, fica uma dúvida: por que Roberto consegue se manter há décadas no cenário da música? Saiba mais.

Nascido na pequena Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, o cantor desde pequeno demonstrava sua paixão pela música ainda na infância. Zunga, como era chamado pela família e amigos, começou a estudar violão e piano e, aos 9 anos, fez sua estreia no microfone, por incentivo de sua maior fã: a mãe Laura (1914-2010).

Nos anos de 1960, com o lançamento do álbum Splish Splash, Roberto Carlos passou a ganhar destaque entre o grande público, sendo considerado um dos líderes do movimento cultural. De lá para o meteórico sucesso nos palcos não levou muito tempo: tornou-se um ídolo nacional e um especialista em recordes.

Um eterno romântico, Roberto Carlos começou a se dedicar a composições românticas. O que foi um verdadeiro sucesso. Suas canções tocam o público até os dias atuais. Por isso, ele é o artista com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira. São mais de 140 milhões de cópias comercializadas.

Não é só de amor platônico que vive o rei, outro tema recorrente em suas músicas é a fé. Inclusive, esse é um dos seus pilares: "Émuito importante. Ela ajuda a gente a andar para frente, a acreditar no futuro”, ensinou Roberto Carlos.

Atemporal, ele é responsável por eternizar gestos que habitam o imaginário dos fãs de diferentes gerações. O principal deles são as rosas que ele carinhosamente beija e distribui ao público a cada show.

Fato é, Roberto continua tantos anos como um dos maiores cantores da música brasileira porque conseguiu se reinventar ao longo dos anos, sempre unindo talento com paixão. Além disso, é impossível não mencionar suas músicas que falam com o público.

EMOÇÕES EU VIVI

Roberto Carlos completou 83 anos neste mês de abril. Ele presenteou os fãs com o lançamento de nova turnê, Eu Ofereço Flores, cuja programação está intensa e internacional! Além do Brasil, o show passará pelo Uruguai, Chile, EUA e até Europa.

Além da turnê, o Rei preparou outra novidade: em 2025 ele voltará a embalar corações em alto--mar, com a chegada do Cruzeiro Além do Horizonte Roberto Carlos, com data programada para março do próximo ano.

CONFIRA