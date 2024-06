Saiba qual é o verdadeiro nome de Cariúcha e a origem do apelido

Cariúcha se tornou ainda mais famosa após participar da última edição do reality A Fazenda, mas pouca gente sabe qual é o seu nome verdadeiro

Cariúcha se tornou ainda mais famosa após participar da última edição do reality show A Fazenda, exibido pela RecordTV. No entanto, poucas pessoas sabem o nome verdadeiro da apresentadora. Cariúcha, na verdade, se chama Alessandra.

Em determinado momento do programa Fofocalizando, do SBT, a famosa revelou a origem do apelido, que é a junção de carioca e gaúcha, naturalidade dos seus pais. O apelido foi dado a ela pela própria família.

"Desde criança quando eu ia para o Sul, minha família daí me chamava de Cariúcha, porque diziam que eu era metade carioca e metade gaúcha, e ficou este apelido desde então", contou ela.

Cirurgia de emergência

A apresentadora Cariúcha acordou de sua cirurgia de emergência realizada nesta sexta-feira, 21 de junho. A ex-A Fazenda precisou passar por uma operação de 7 horas para conter hemorragia causada por 17 miomas de seu útero, e logo foi encaminhada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Segundo o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, a médica Silvia Haick, responsável pela cirurgia, informou que Cariúcha apresentou um inchaço fora do comum na barriga e sentia dores muito fortes. Ela ainda afirmou que um mioma maior do que o útero da apresentadora foi retirado durante o procedimento.

Cariúcha deve receber alta em torno de 7 ou 10 dias, segundo a equipe médica. No entanto, a famosa queria deixar o hospital mais cedo. "Ela não queria parar de trabalhar, ela já estava em programação cirúrgica com o Dr. Fabrício… Infelizmente nessa madrugada acabou que ela teve muito sangramento e achamos melhor fazer a cirurgia hoje. Mas realmente ela sentia muitas dores, ela tinha uma barriguinha maior, mas porque o útero dela estava maior, mas agora foi resolvido", explicou doutora Silvia.

Em um áudio enviado ao Portal LeoDias, Irinaldo Oliver, assessor da apresentadora Cariúcha, relatou que recebeu uma ligação dela durante a madrugada: "Aconteceu isso na madrugada. Ela começou a sentir fortes dores na barriga e aí ela me chamou no apartamento dela", disse o comunicador.

Em seguida, Irinaldo explicou ainda que eles moram no mesmo condomínio, então conseguiram chegar até o apartamento dela rapidamente. Foi quando encontrou a apresentadora do ‘Fofocalizando’ sangrando: "Eu fui no apartamento dela e ela estava sangrando muito”, ele detalhou como foi o socorro da ex-peoa, que passou por uma cirurgia.