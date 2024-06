Cariúcha acorda de cirurgia de emergência de 7 horas. Saiba como ela está!

Cariúcha acorda de uma cirurgia de emergência para conter hemorragia após retirada de 17 miomas; saiba qual é seu estado de saúde!

A apresentadora Cariúcha acordou de sua cirurgia de emergência realizada nesta sexta-feira, 21. A ex-A Fazenda precisou passar por uma operação de 7 horas para conter hemorragia causada por 17 miomas de seu útero, e logo foi encaminhada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Segundo o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, a médica Silvia Haick, responsável pela cirurgia, informou que Cariúcha apresentou um inchaço fora do comum na barriga e sentia dores muito fortes. Ela ainda afirmou que um mioma maior do que o útero da apresentadora foi retirado durante o procedimento.

Cariúcha deve receber alta em torno de 7 ou 10 dias, segundo a equipe médica. No entanto, a famosa queria deixar o hospital mais cedo. "Ela não queria parar de trabalhar, ela já estava em programação cirúrgica com o Dr. Fabrício… Infelizmente nessa madrugada acabou que ela teve muito sangramento e achamos melhor fazer a cirurgia hoje. Mas realmente ela sentia muitas dores, ela tinha uma barriguinha maior, mas porque o útero dela estava maior, mas agora foi resolvido", explicou doutora Silvia.

Assessor de Cariúcha descreve momentos de horror ao prestar socorro

Em um áudio enviado ao Portal LeoDias, Irinaldo Oliver, assessor da apresentadora Cariúcha, relatou que recebeu uma ligação dela durante a madrugada: "Aconteceu isso na madrugada. Ela começou a sentir fortes dores na barriga e aí ela me chamou no apartamento dela", disse o comunicador.

Em seguida, Irinaldo explicou ainda que eles moram no mesmo condomínio, então conseguiram chegar até o apartamento dela rapidamente. Foi quando encontrou a apresentadora do ‘Fofocalizando’ sangrando: "Eu fui no apartamento dela e ela estava sangrando muito”, ele detalhou como foi o socorro da ex-peoa, que passou por uma cirurgia.

Por fim, o assessor revelou o diagnóstico: "Eu corri para o hospital e tentaram dar medicamento, soro, para tentar diminuir a hemorragia. Não estava abaixando e teve que interná-la, entrou no centro cirúrgico. É que, na verdade, ela tem miomas, então sempre ataca, mas dessa vez veio mais forte. Então ela ficou apavorada e eu também”, contou.