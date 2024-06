Assessor de Cariúcha descreve momentos de horror ao prestar socorro: 'Apavorada'

Assessor conta como foi socorrer Cariúcha após hemorragia; ex-participante de ‘A Fazenda’ está internada e se prepara para cirurgia

Na noite da última quinta-feira, 20, Cariúcha precisou ser socorrida às pressas e foi internada após sofrer uma hemorragia abdominal. Enquanto a ex-participante de 'A Fazenda' segue hospitalizada e aguarda para realizar uma cirurgia, no Hospital São Luiz, em São Paulo, seu assessor detalhou a cena chocante que encontrou ao resgatá-la.

Em um áudio enviado ao Portal Léo Dias, Irinaldo Oliver, assessor da apresentadora, relatou que recebeu uma ligação dela durante a madrugada: "Aconteceu isso na madrugada. Ela começou a sentir fortes dores na barriga e aí ela me chamou no apartamento dela", disse o comunicador.

Em seguida, Irinaldo explicou ainda que eles moram no mesmo condomínio, então conseguiram chegar até o apartamento dela rapidamente. Foi quando encontrou a apresentadora do ‘Fofocalizando’ sangrando: "Eu fui no apartamento dele e ela estava sangrando muito”, ele detalhou como foi o socorro da ex-peoa, que deve passar por uma cirurgia.

Por fim, o assessor revelou o diagnóstico: "Eu corri para o hospital e tentaram dar medicamente, soro, para tentar diminuir a hemorragia. Não estava abaixando e teve que interná-la, entrou no centro cirúrgico. É que, na verdade, ela tem miomas, então sempre ataca, mas dessa vez veio mais forte. Então ela ficou apavorada e eu também”, contou.

Vale lembrar que, em março deste ano, ela precisou se afastar do 'Fofocalizando' para fazer um procedimento cirúrgico após diagnóstico de miomas uterinos. Em entrevista à CARAS Brasil, Cariúcha relatou, na época, não ter qualidade de vida devido ao problema de saúde: "Vou ficar afastada os três primeiros dias porque essa cirurgia é robótica”, disse.

“São 15 dias de repouso, não vou poder ir à academia e pegar peso. Poucas mulheres sabem disso porque não é muito falado, a maioria dos ginecologistas trata como se fosse normal, mas não é. Começa pequenininha como um cisto e você vai deixando pra depois eles vão crescendo”, ela desabafou sobre o problema.

Cariúcha assinou contrato fixo com o SBT:

Cariúcha acaba de assinar um contrato fixo com o SBT. A emissora revelou através da assessoria de comunicação que o vínculo da apresentadora com a casa foi oficializado para a apresentação do ‘Fofocalizando’ e demais participações esporádicas da Cariúcha em outras atrações. “Nada é impossível naquele que crê”, celebrou a artista após a noticia.