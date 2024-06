Leonardo esclarece sobre relação profissional com Eduardo Costa: "Nossa época passou"

Colegas de palco por anos, Leonardo respondeu se pretende realizar novos trabalhos com Eduardo Costa em entrevista recente; confira

Na última quinta-feira, 20, o cantor Leonardo surpreendeu ao abrir o jogo sobre sua relação profissional com Eduardo Costa. Em entrevista para a repórter Sabrina Albernaz, da Record TV de Brasília, a voz de 'Pense em Mim' comentou sobre a possibilidade de uma nova parceria com o artista.

No início do bate-papo, o famoso foi questionado sobre o “Cabaré”, seu novo show que deve ser realizado em breve. “Vai ter um daqui uns quarenta, cinquenta dias, eu acho. Leonardo e Bruno & Marrone, na praia!“, garantiu.

Na sequência, a jornalista questionou se Leonardo tinha a intenção de integrar Eduardo Costa no evento, mas ele negou. “Não, não. O Eduardo… A nossa época passou.“, disse ele.

Mesmo sem uma parceria em mente, o sertanejo relembrou as conquistas ao longo do tempo que trabalharam juntos. “Foram 13 anos de muito sucesso, muito. E eu tenho uma gratidão muito grande por ele e por tudo o que ele fez por mim nos shows, sempre somando muito. Um grande cantor, um grande artista e eu desejo a ele cada vez mais sucesso.“, finalizou o cantor.

Leonardo fala sobre Eduardo Costa pic.twitter.com/VnWqxXqxuM — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 20, 2024

Leonardo revela se aprova namoro do filho com Bruna Marquezine

Na última quarta-feira, 19, Leonardo decidiu abrir o jogo e revelar se apoia o novo namoro do filho, João Guilherme, com Bruna Marquezine. Além de confirmar que os dois estão realmente vivendo um romance, o cantor sertanejo contou que agora considera a atriz uma nova integrante da família e que ela está aprovadíssima!

Durante uma entrevista com o ‘Balanço Geral’, Leonardo colocou toda a discrição do casal de lado e revelou tudo sobre o relacionamento entre os dois: "Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza”, disse o sertanejo.

Em seguida, Leonardo revelou que ainda não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente com a artista, mas que já a conhecia de sua infância: "Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos de idade. Fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, e me encontrei com a mãe dela e com ela”, contou.

“Aquela carinha linda... mudou nada, ela só cresceu”, o cantor exaltou a nova integrante e contou que a família está de braços abertos para recebê-la, se for a "vontade de Deus". Vale lembrar que além de Marquezine, o sertanejo coleciona outras noras famosas, como Virginia Fonseca, casada com Zé Felipe, e também Hariany, que namora Matheus Vargas.