Giovanna Pitel deixa Fernanda de fora de publicação celebrando seu programa

Em meio de rumores de briga, Giovanna Pitel deixa Fernanda Bande de fora de publicação celebrando o último episódio do programa da dupla; veja!

Parece o clima realmente está tenso entre as ex-BBBs Giovanna Pitel e Fernanda Bande. Nesta sexta-feira, 21, o programa da dupla 'Na Cama com Pitanda', do Multishow, terá seu episódio final e Pitel fez questão de comemorar essa conquista nas redes sociais. No entanto, parece que Fernanda ficou fora de suas homenagens.

Em seu perfil oficial do Instagram, Pitel abriu um álbum de fotos dos bastidores do programa, onde mostrou diversas fotos com a equipe, além de alguns cliques sozinha em momentos de gravação. Fernanda, no entanto, não apareceu em nenhuma das fotos. A publicação veio logo após as duas serem alvo de boatos de uma briga nos bastidores da produção.

Na legenda, a assistente social comemorou o fim dessa jornada e agradeceu sua equipe. "Hoje vai ao ar o último episódio do nosso programa e eu sigo em êxtase por tudo que vivi durante os últimos meses! 6 meses se passaram desde que a minha vida mudou. E estou com uma linda sensação de dever cumprido. 6 meses de muita intensidade, trabalho e mudanças. Muito mais vem por aí, obrigado a todos os envolvidos por essa jornada maravilhosa!!", escreveu a ex-BBB.

Contudo, os internautas não deixaram de apontar a ausência de Fernanda. "E a foto com a "Fernanda? Esqueceu no churrasco", questionou um. "É uma pena que uma amizade tão linda não tenha durado", lamentou outro.

Giovanna Pitel falou sobre suposta briga com Fernanda

No último dia 18, Giovanna Pitel falou sobre os rumores de uma suposta briga com Fernanda Bande nos bastidores de seu programa. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, Pitel negou que há algum conflito entre elas.

“Não! Não! É porque as pessoas acham de verdade que a gente não é um indivíduo e querem ver a gente sempre juntas, mas a gente já tá juntas fazendo um programa, nas redes do Multishow, na TV, a gente está juntas no Multishow, a gente está juntas no programa. Eu acho que é isso, não existe briga”, Pitel esclareceu detalhes da relação.