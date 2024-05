De novo? Maraisa causa ao surgir com a mão na barriga: 'Tem bebê?'

Mais uma vez, cantora Maraisa causa ao aparecer colocando a mão na barriga em fotos; cantora estaria tentando primeira gravidez com o noivo

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, causou mais uma vez ao compartilhar fotos em sua rede social colocando a mão na barriga. Nesta quinta-feira, 02, a sertaneja repetiu a pose dando ênfase no abdômen e deixou os fãs suspeitando de uma possível gravidez.

Sempre brincando com a situação, a famosa, que está noiva do empresário Fernando Mocó, já revelou que deseja ser mãe e pode se tornar uma a qualquer momento. Por isso, os fãs não deixam de sonhar com uma possível gestação ao vê-la com a mão na barriga.

"Ainda sobre Miracema-RJ, não poderia deixar de postar essas fotos, com esse look maravilhoso, para vocês…", escreveu ela ao exibir o look preto e vermelho para o show. Nos comentários, os internautas torceram por uma possível gravidez. "E essa mão na barriga?! Será que tem bebê ai?", perguntaram. "Maraisa tá me iludindo", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, a cantora causou ao surgir com a mão na barriga ao lado do noivo. Nas últimas semanas, a famosa fez o mesmo com outros cliques semelhantes a esses. Durante o navio, em que se apresentou com a irmã, ela surgiu com o noivo fazendo carinho em sua barriga.

O fim do noivado de Maraisa e a volta

O fim do noivado de Maraisa e Fernando Mocó pegou todo mundo de surpresa há alguns meses. O colunista Leo Dias revelou o que aconteceu com o ex-casal ao contar qual foi o motivo do término.

De acordo com o jornalista, Maraisa e Fernando tiveram uma discussão sobre como iriam aproveitar os dias de folga dela. A artista teria quatro dias de folga e queria descansar, mas o empresária queria fazer uma viagem com a amada. Com os desejos contrários entre eles, a cantora insistiu que era importante descansar e logo chegou a conclusão de que esta discussão poderia ser algo frequente entre eles e decidiu terminar o noivado.

A separação foi confirmada por ela para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. “Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse ela.

Os rumores sobre o término começaram quando ela arquivou todas as fotos com o rapaz do seu feed do Instagram. Um tempo depois, ela reatou com Fernando Mocó ao postar fotos com ele comemorando o Natal.