Grávida? Maraisa mostra barriga em foto e choca: 'Nossa amor crescendo'

Em novas fotos com o noivo, o empresário Fernando Mocó, Maraisa mostra o abdômen e falo sobre estarem com o amor "crescendo"

Mais uma vez a cantora Maraisa levantou suspeitas de estar grávida de seu noivo, o empresário Fernando Mocó, após meses de terem reatado o relacionamento. Neste final de semana, a famosa causou novamente ao exibir sua barriga em fotos ao lado dele.

Usando um look com o abdômen de fora, a sertaneja fez um coração na região da barriga dando a entender que tem alguma coisa ali. Enquanto isso, a irmã de Maiara foi abraçada pelo seu eleito, que também ficou com a mão próxima ao local.

Com os registros, Maraisa deu um recado bastante suspeito. "Nosso amor crescendo...", escreveu deixando dúvidas se está grávida ou não de seu primeiro bebê. Nos comentários, os internautas ficaram curiosos. "Acho que ela já tá grávida", opinaram. "Tem neném aí?", questionaram outros.

Ainda nas últimas semanas, a famosa causou com outros cliques semelhantes a esses. Durante o navio, em que se apresentou com a irmã, ela surgiu com o noivo fazendo carinho em sua barriga.

Veja as fotos suspeitas de Maraisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

O fim do noivado de Maraisa e a volta

O fim do noivado de Maraisa e Fernando Mocó pegou todo mundo de surpresa há alguns meses. O colunista Leo Dias revelou o que aconteceu com o ex-casal ao contar qual foi o motivo do término.

De acordo com o jornalista, Maraisa e Fernando tiveram uma discussão sobre como iriam aproveitar os dias de folga dela. A artista teria quatro dias de folga e queria descansar, mas o empresária queria fazer uma viagem com a amada. Com os desejos contrários entre eles, a cantora insistiu que era importante descansar e logo chegou a conclusão de que esta discussão poderia ser algo frequente entre eles e decidiu terminar o noivado.

A separação foi confirmada por ela para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. “Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse ela.

Os rumores sobre o término começaram quando ela arquivou todas as fotos com o rapaz do seu feed do Instagram. Um tempo depois, ela reatou com Fernando Mocó ao postar fotos com ele comemorando o Natal.