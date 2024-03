Bebê a bordo? Maraisa levanta suspeitas de gravidez em foto

Fazendo cruzeiro com Maiara, Maraisa levanta suspeitas de gestação ao surgir em foto com o o noivo, o empresário Fernando Mocó

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, está fazendo um cruzeiro para os fãs e o noivo, o empresário Fernando Mocó, está acompanhando o momento, inclusive, ele deu o que falar ao surgir em uma foto suspeita com a sertaneja.

Neste sábado, 09, a famosa compartilhou um clique agarradinha com o eleito e assustou os fãs ao surgir com as mãos na barriga. Tanto Maraisa quanto o seu futuro esposo apareceram acariciando a região do abdômen, o que deixou os internautas curiosos sobre uma possível gravidez.

"Eu e o marinheiro que comanda a minha vida curtindo o cruzeiro @maiaraemaraisaemaltomar, obrigada meu amor, @fernandomoco, por sempre estar em momentos tão importantes da minha vida, obrigada por sua companhia e por ser meu parceiro de vida, te amo muito", declarou-se ela para o empresário.

Nos comentários, os seguidores logo se mostraram curiosos e impactados com a foto passando a mão na barriga. "Pensei que era anunciando gravidez", falaram. "Maraisa, que susto. Achei que era anúncio de gravidez", exclamaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

O fim do noivado de Maraisa e a volta

O fim do noivado de Maraisa e Fernando Mocó pegou todo mundo de surpresa há alguns meses. O colunista Leo Dias revelou o que aconteceu com o ex-casal ao contar qual foi o motivo do término.

De acordo com o jornalista, Maraisa e Fernando tiveram uma discussão sobre como iriam aproveitar os dias de folga dela. A artista teria quatro dias de folga e queria descansar, mas o empresária queria fazer uma viagem com a amada. Com os desejos contrários entre eles, a cantora insistiu que era importante descansar e logo chegou a conclusão de que esta discussão poderia ser algo frequente entre eles e decidiu terminar o noivado.

A separação foi confirmada por ela para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. “Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse ela.

Os rumores sobre o término começaram quando ela arquivou todas as fotos com o rapaz do seu feed do Instagram. Um tempo depois, ela reatou com Fernando Mocó ao postar fotos com ele comemorando o Natal.