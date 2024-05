Kayky Brito manda mensagem para motorista que o atropelou

Kayky Brito em suas redes sociais respondeu o vídeo feito pelo motorista, Diones da Silva, que pediu novamente o perdão ao ator

Kayky Brito deixou uma mensagem no vídeo publicado por Diones da Silva, motorista que o atropelou e o socorreu em um acidente no Rio de Janeiro. O ator, de 35 anos, admitiu o erro e agradeceu o motorista por socorrê-lo e pela prudência ao dirigir, após o grave acidente sofrido há oito meses.

"Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones”, escreveu Kayky Brito. No vídeo, o motorista enviou uma mensagem ao ator:

"Quero publicamente te pedir perdão, Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver 'bem' e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão", escreveu Diones, que falou emocionado, sobre o assunto no vídeo.

Visivelmente abalado, ele reforçou que sente muito pelo o que aconteceu em setembro de 2023. "Eu quero aqui te pedir Kayky perdão publicamente, por ter causado isso em você, mesmo sem querer, sem intenção, sem ter culpa, mas causei, sabe? Então queria te pedir perdão publicamente, acho que eu preciso disso. Esse vídeo mexeu muito com a minha mente, com meu psicológico, saber que você alterou o curso da vida de alguém", desabafou Diones.

Recentemente, Kayky falou sobre seu processo de recuperação. No dia 2 de setembro do ano passado, ele foi atropelado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após o atropelamento, o artista teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

"Oi, tudo bem? Eu imagino que muita gente deve estar perguntando:'Pô, Kayky, sumiu, tá tudo bem?', tô bem, graças a Deus, estou me recuperando, fisicamente, mentalmente. Por exemplo, agora tô no ato de pedalar, tô pedalando, mas parei para falar com vocês, devo muito da minha vida a vocês", disse ele no início do vídeo. Na sequência, ele abriu detalhes sobre sua recuperação, mas tranquilizou os fãs sobre estar melhor a cada dia.