Acabou! Maraisa se separa de Fernando Mocó após noivado

Irmã de Maiara, Maraisa confirma que está solteira ao romper o noivado com Fernando Mocó

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, está solteira novamente. Ela rompeu o seu noivado com o empresário Fernando Mocó após alguns meses após o início do relacionamento.

A separação foi confirmada por ela para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. “Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse ela.

Os rumores sobre o término começaram quando ela arquivou todas as fotos com o rapaz do seu feed do Instagram.

No dia 10 de novembro, Maraisa fez uma declaração de amor para Mocó. Ele fez aniversário e ela o parabenizou com um textão nas redes sociais."Parabéns, meu amor, Fernando Mocó, quero pra sempre ser a primeira a lembrar essa data daqui para o resto das nossas vidas, a primeira ligação sempre será a minha, independente de qualquer lugar do mundo que eu estiver, que Deus derrame muitas bênçãos sobre sua vida. Eu agradeço a Deus por ter me dado a honra de compartilhar com você mais um ano da sua vida… A cada dia que passa estou mais apaixonada, mais feliz e realizada, não sei o que falar nesse momento, não consigo descrever o amor que sinto e o orgulho que tenho de ter você ao meu lado… Desejo tudo de melhor que este mundo tem para lhe oferecer, você merece demais ser a pessoa mais feliz desse mundo! Meu grande amor, feliz aniversário", afirmou ela.

Quem é Fernando Mocó?

Vale lembrar que Fernando Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono de uma loja que vende itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens que faz, exibindo registros de destinos como França e Fernando de Noronha para seus mais de 55 mil seguidores. Ele tem um filho de seis anos, Antônio, fruto de um relacionamento anterior. Apesar de compartilhar cliques de momentos especiais, o empresário é bastante discreto.

A sertaneja estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.